Ziel: Mehr Platz für Gewerbe in Babenhausen

Stadtentwicklung: Sechs Bereiche südlich der Bahnlinie sollen zu Gewerbeflächen werden, darunter das alte Türkspor-Sportgelände - Antrag der CDU

Babenhausen 25.07.2022 - 17:01 Uhr 2 Min.

Sechs Bereiche südlich der Bhnlinie Babenhausens sollen zu Gewerbeflächen werden, darünter das alte Türkspor-Sportgelände (Foto).

Mit 6,5 Millionen Euro schlug die Gewerbesteuer noch in 2018 zu Buche, 2020 waren es nur noch 5,3 Millionen und in diesem Jahr werden rund fünf Millionen Euro in Babenhausen erwartet. Kommt die Besiedlung des neuen Stadtquartiers Kaisergärten in Schwung, könnte sich der Einnahmeposten 2023 auf 6,5 Millionen Euro verbessern. Bereits vor einigen Wochen hatte der Bürgermeister Dominik Stadler einen Vorstoß in der Politik unternommen, wo weitere Gewerbegebiete entstehen könnten. Nun legte die CDU einen Antrag vor, der die Entwicklung von Gewerbegebieten südlich der Bahnlinie an sechs Standorten zum Inhalt hat.

»Nachdem in den letzten Jahren die Entwicklung von Wohngebieten und die Konversion der Kaserne im Vordergrund standen, muss nun mit oberster Priorität die Entwicklung von Gewerbegebieten erfolgen«, fordert der CDU-Fraktionsvorsitzende Rolf Gründling. »Zur Zeit gibt es zur Entwicklung von geschlossenen Gewerbegebieten keine priorisierte Stadtentwicklungsplanung.« Man fordert daher zusammenhängende Areale und ein Ende der Gewerbeflickenteppiche.

Ins Auge gefasst wird das brach liegende, rund 7000 Quadratmeter große Meringelände an der B26, den Bereich Jockelsböhl, das alte Türkspor-Sportgelände (Im Riemen) und das Sportgelände Ostheimer Allee, ehemals Germania-Sportstätte. Außerdem den Bereich zwischen Ostheimer Allee bis Schaafheimer Straße und das Areal Hinter der Altdörfer Kirche bis (südlich) Zum Birkenloch.

Auf Teile des letztgenannten Bereichs hat auch die Heidelberger Sand und Kies GmbH ein Auge geworfen, die ihren Kiesabbau am Sickenhöfer See gerne Richtung Langstadt erweitern würde. Dem will man zuvorkommen. Gerade dieses Stück möchten jedoch die Grünen erhalten. Es sei eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, so Fraktionschefin Sabine Walz - und die würde stetig weniger. »Unverantwortlich, das zuzubauen«, meinte auch Jürgen Rademer von den Freien Wählern, »auf 50 Hektar Fläche werden 250 Tonnen Getreide angebaut.«

Auch das verwaiste Sportgelände Am Ostheimer Hang soll aus den Plänen für mehr Gewerbe raus, Rademer fürchtet ein Manko an Sportstätten. Hintergrund: Der Landkreis Darmstadt-Dieburg, der an der Gesamtschule ein ganz neues Sportgelände entwickeln möchte, hat die Investition jetzt bis 2026 aufgeschoben. Dabei hatte sich die Stadt ordentlich gestreckt, um die erforderliche Fläche für den Schul- und Vereinssport anzukaufen. Der Vorschlag von Günther Eckert (CDU), das Sportgelände aus eigener Tasche zu entwickeln, quasi vorzufinanzieren, und das Geld vom Kreis zurückzufordern, wurde nicht vertieft. Eckert erklärte, dass man von den ausgedeuteten Gewerbeentwicklungsflächen keinen Meter abweiche. »Es geht um die Zukunft der Stadt, wir müssen jetzt mal anpacken.« Und gerade das Birkenloch wolle man nicht dem Kiesabbau opfern. Auch ein paar Quadratmeter Ackerland preiswert anzukaufen wäre eine Option, um hier den Kiesabbau zu vereiteln, erklärte Sabine Walz (die Politik hat sich unisono gegen die Herausgabe weiterer Flächen entschieden). Eine Idee, die sich nicht durchsetzte.

Gegen das Nein der Grünen und des Linkenvertreters wurde der Antrag der CDU angenommen.

urs