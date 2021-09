Ziel: Die Gemeinde wieder handlungsfähig machen

Bürgermeisterwahl: Marcus Rosen tritt für die Initiative Zukunftssicheres Großkrotzenburg an - Zweite Kandidatur - Kämmerer in Kleinostheim

Den Sozialdemokraten hatte sich der Diplom-Verwaltungswirt, seinerzeit Großauheimer und im Hanauer Rathaus beschäftigt, mit 21 Jahren angeschlossen. Claus Kaminsky, heute Oberbürgermeister und seinerzeit sein Chef, habe ihn beeindruckt, erklärte Rosen nach der Kandidatenkür 2015 in einem Medienbeitrag. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in Großkrotzenburg und will, wenn er gewählt wird, die Gemeinde wieder handlungsfähig machen. Heißt für ihn vor allem: Die prekäre Finanzlage wieder in Ordnung bringen.

Praktische Erfahrung bringt der Verwaltungsfachmann, der außerdem Musiker ist und neben einer klassischen Klavierausbildung auch reichlich Bühnenroutine mit einer Rock'n'Roll-Band vorweisen kann, sicherlich mit: Vor seinem ersten Anlauf auf das Bürgermeisteramt war er als Büroleiter und Kämmerer in der Gemeinde Ronneburg tätig. Auch aktuell wacht er verantwortlich über eine Gemeindekasse - seit dem vergangenen Jahr als Kämmerer in Kleinostheim. 18 Jahre Verwaltung, acht Jahre in Führungsverantwortung - damit wirbt die Initiative in einer Pressemitteilung auch für ihren Kandidaten.

Politisch lief es für Marcus Rosen bei den Genossen nicht so recht. Als Bürgermeister-Bewerber fuhr er vor fünf Jahren mit 9,1 Prozent das schlechteste Ergebnis unter den fünf Kandidaten ein. In der Gemeindevertretung gab es zwar einen Platz für ihn, 2018 übernahm er auch den Vorsitz im SPD-Ortsverein. Schon im folgenden Jahr gab er Amt und Mandat wieder auf - wegen der Belastung für ihn Amt und seine Familie, erklärte er.

An der Spitze der Initiative soll nun der Neustart gelingen. Seit der Gründungsversammlung im Juni 2020 ist er Vorsitzender der Wählergemeinschaft, die im März dieses Jahres die lokale Parteienlandschaft aufmischte und auf Anhieb mit acht Vertretern als stärkste Fraktion in die Gemeindevertretung einzog.

Als Bürgermeisterkandidaten habe ihn eine Mitgliederversammlung dieser Tage ohne Konkurrenten und einstimmig nominiert, heißt es in besagter Presseerklärung. Eine volle Stunde lang habe der Bewerber ein Zehn-Punkte-Programm präsentiert und seine Ziele erklärt - neben der finanziellen Gesundung, vor allem mit Hilfe neuer Gewerbeflächen auf dem Staudinger-Gelände und am Oberwald, unter anderem mehr praktisches Engagement der Gemeinde für den Klimaschutz und einen Schub bei der lokalen Digitalisierung.

Nicht zuletzt will Rosen laut Pressetext das Kriegsbeil zwischen Parlament und Rathauschef begraben, stattdessen eng mit den Gremien zusammenarbeiten und für seine Ideen zu werben. Das zielt sichtbar auf den Amtsinhaber und dessen Konflikt mit sämtlichen Fraktionen. Ob der parteilose Thorsten Bauroth noch einmal antritt, ist derzeit offen. Als Konkurrentin Rosens steht bislang einzig die CDU-Bewerberin Therese Neumann fest.

