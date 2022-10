Ziegelhüttenstraße soll im Frühjahr fertig sein

Sanierung: Grundhafte Erneuerung in Babenhausen liegt im Zeitplan - Rund fünf Millionen Euro Gesamtkosten

Babenhausen 20.10.2022 - 13:34 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Trichterförmig angebunden wird in Babenhausen der Westring an die Ziegelhüttenstraße, wo seit mehr als einem Jahr die grundhafte Erneuerung im Gange ist. Insgesamt werden um die fünf Millionen Euro investiert. Im Frühjahr werden die Arbeiten nach zwei Jahren abgeschlossen.

Die Fahrbahn der Ziegelhüttenstraße, die als Sammelstraße für den Verkehr aus dem Wohngebiet im Erloch und das dahinterliegende Mischgebiet »In den Steinäckern« in Richtung Fahrstraße dient, wird auf einer Länge von 700 Metern ausgebaut, wie die Katharina Freckmann als Leiterin der Tiefbauabteilung des Stadtbauamtes erläutert. Inzwischen sind die Arbeiten im dritten und damit letzten Bauabschnitt im Gange.

In letzter Zeit wurde die Anbindung des Westrings aus dem Erloch an Ziegelhüttenstraße trichterförmig ausgebaut, dabei auch eine Mittelinsel angelegt, um nicht mehr so gehflinken und mobilen Einwohnern die Überquerung zu erleichtern, wie es Katharina Freckmann ausdrückt. Man hatte sich da auch von Hessen Mobil beraten lassen. Der Westring, der die Ziegelhüttenstraße quert, hat seinerseits ebenfalls den Charakter eine Sammelstraße. Erst in den letzten Jahren hat die Stadt die Westringbrücke sanieren lassen, die über die Lache führt. Nach Auskunft von Jürgen Schäfer werden derzeit im Bereich des dritten Bauabschnitts Stromkabel gelegt. Diese Arbeiten können voraussichtlich gegen Ende des Monats abgeschlossen werden. Dann kann mit dem Unterbau der Fahrbahn begonnen werden, werden Bordsteine und Rinnenplatten eingebaut und kann dann im Frühjahr eine neue Fahrbahn angelegt werden. Wie das für den ersten und zweiten Abschnitt bereits vor Monaten erfolgt ist, wo längst wieder der Verkehr rollt.

Vor Beginn der eigentlichen Arbeiten im Frühjahr des letzten Jahres waren im Auftrag des Gruppenwasserwerks neue Wasserleitungen eingezogen worden. Und das auf voller Länge. So handhabt es der Zweckverband Wasserversorgung jeweils im Einvernehmen mit den Städten und Gemeinden, wenn Straßenbau-Arbeiten anstehen. Unnötiges Aufreißen von Fahrbahnen soll so vermieden werden.

Dem Einbau neuer Wasserleitungen schloss sich die Kanalerneuerung an. Dabei konnte streckenweise das Inlinerverfahren angewandt werden, eine Sanierung des bestehenden Kanalnetzes. Ein teurer Austausch erübrigte sich, allerdings nicht überall. Es wurden auch neue Sammelkanäle eingebaut. Und das in einer Dimension bis zu etwa 90 Zentimeter.

Von den fünf Millionen Euro Gesamtkosten für die grundhafte Erneuerung der Ziegelhüttenstraße entfallen mindestens 1,5 Millionen Euro allein auf die Kanalisation, der Großteil allerdings auf die Erneuerung der Fahrbahn und der Gehsteige, die gepflastert werden.

Beim Ausbau des ersten Erneuerungsabschnitts der Ziegelhüttenstraße kam es vor Monaten zu Irritationen und Diskussionen bis in das Stadtparlament hinein, weil Planer aus Sicherheitsgründen eine Verengung der Fahrbahn zu einem Flaschenhals an der Anbindung an die Fahrstraße in Höhe der TV-Halle empfohlen hatten. Diese Fahrbahn-Gestaltung wurde dann letztlich auch verwirklicht. Ins Stadtbauamt dringen inzwischen keine Beschwerden mehr vor, wie Katharina Freckmann anmerkt.

Zur Finanzierung der Erneuerung der Ziegelhüttenstraße werden in Babenhausen auch die Einnahmen aus den wiederkehrenden Anliegerbeiträgen herangezogen. Diese werden nicht allein von den jeweiligen Anliegern der Straße bezahlt, sondern sozusagen pauschal.

Michael Prasch