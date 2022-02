Ziegelhüttenstraße: Engstelle bleibt

Verkehr: Stadt Babenhausen hält trotz Kritik an der Ursprungsplanung fest - Diskussion wohl noch nicht beendet

Wird derzeit asphaltiert: Ziegelhütenstraße in Babanhausen. Zur Sicherheit von Fußgängern bleibt es bei der umstrittenen Verbreiterung des Gehwegs vor der Turnhalle.Für den Schwerlastverkehr auf der Ziegelhüttenstraße wird es eng.

Die vielbefahrene Straße in der Kernstadt, die Zubringer für das Gewerbegebiet »An den Steinäckern« ist und auch das Wohngebiet »Im Erloch« erschließt, wird auf rund 700 Metern grundhaft saniert. Was mehreren Kommunalpolitikern, Gewerbetreibenden und Landwirten nicht behagt: Die Fahrbahnbreite wurde von sieben auf sechs Meter verschmälert. Besonders in der Kritik ist eine Ausbuchtung des Gehwegs in Höhe der TVB-Halle kurz vorm Kreuzungsbereich zur Fahrstraße: Es kommt zu einer Verengung der Fahrbahn auf etwa 4,60 Meter. Der Effekt: Nur jeweils ein LKW kann in die Ziegelhüttenstraße ein- oder ausfahren kann. Es gab Beschwerden, eine Begehung und die Zusage der Verwaltung, zu prüfen, ob der Vorbau an der Turnhalle zurückgebaut werden soll (wir berichteten). Jetzt ist es entschieden: Alles bleibt so, wie geplant, und die Asphaltdecke wird bereits sukzessive aufgebracht.

Bürgermeister Dominik Stadler begründete den Schritt: »Wir halten an der Ursprungsplanung fest. Wir haben hier verschiedene Interessensgruppen. Und wir werden der Verpflichtung gegenüber den schwächeren Verkehrsteilnehmern, besonders Kindern nachkommen.« Sicherheit für Fußgänger hat Vorfahrt.

Das Problem: Beim Einfahren in die Ziegelhüttenstraße werden wartende Passanten, die hier den Fußgängerüberweg queren wollen, optisch nicht wahrgenommen. Weil nun alles bleibt wie geplant, »ist zwar die Ein- und Ausfahrt von Fahrzeugen nicht gleichzeitig möglich«, so der Bürgermeister - doch andernfalls sei ein Unfallschwerpunkt vorprogrammiert.

Es gab Widerspruch: »Die Neugestaltung der Ziegelhüttenstraße verschlimmbessert die Situation«, so Manfred Willand (FDP). Rüdiger Thierolf (Freie Wähler) prognostiziert: »Auf der Fahrstraße entsteht jetzt ein Riesenstau.« Und aus der CDU sprach Stephan Sawallich von einer »subjektiven Wertung des Bürgermeisters«.

Die Diskussion ist wohl noch nicht am Ende. Stadler brachte Überlegungen zu einer Tempo-30-Zone und Rechts-vor-Links-Regelung ins Spiel. Auch die Umwidmung zur Einbahnstraße im Zusammenspiel mit der parallel verlaufenden Ludwigstraße ist eine Variante. Das Konzept dafür liegt seit 2016 in der Schublade der Verwaltung, wurde damals aber vom Ortsbeirat abgelehnt.

