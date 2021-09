Zehn Direktkandidaten bewerben sich im hessischen Wahlkreis 187 für den Bundestag

Wahl: Der Wahlkreis reicht vom Odenwald bis in den Ballungsraum Rhein-Main

Der Bundestags-Wahlkreis 187, auch "Odenwald" genannt, fasst den gesamten Odenwaldkreis und Teile von zwei weiteren Landkreisen zusammen. Herausgekommen ist bei dieser von Wahlarithmetik geleiteten Grenzziehung ein langschmaler Schlauch, der Regionen ganz unterschiedlichen Charakters einschließt. Zutiefst ländlich ist der Gemeindeverbund der Oberzent ganz im Süden. Bereits zum Speckgürtel rund um Frankfurt gehört Hainburg ganz im Norden. Und dazwischen ist ein ziemlich heterogener Mix aufgereiht.

Von Hainburg bis nach Oberzent sind es mehr als 70 Straßenkilometer. Das macht es Mandatsträgern und Kandidaten schwer, überall Präsenz zu zeigen. Patricia Lips (CDU) aus Rödermark hat 2005 das Direktmandat geholt und in drei Wahlen verteidigt. Ihre "Hausmacht" liegt in den eher konservativ gestimmten Großkommunen im Osten des Landkreises Offenbach.

Mit der aktuellen Bundestagswahl wiederholt sich zum dritten Mal ein Duell mit dem Sozialdemokraten Jens Zimmermann aus Groß-Umstadt, der zwar zweimal unterlegen war, aber vor acht und vor vier Jahren knapp über die Landesliste in den Bundestag einziehen konnte. Er ist eher in Teilen des Landkreises Darmstadt-Dieburg und des Odenwaldkreises verankert.

Waren es vor vier Jahren noch insgesamt acht Bewerber für das Direktmandat, konkurrieren Lips und Zimmermann diesmal mit acht weiteren Bewerbern. Wir stellen alle kurz vor.

Rüdiger Hashagen aus Modautal hat noch keine politische Erfahrung als Mandatsträger. Allerdings ist er organisierter Naturschützer. Der 72-jährige IT-Dienstleister ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er kandidiert für die AfD. Er ist Gegner von Windkraftanlagen und will die Enteignung der Sparer durch Nullzinsen stoppen. Ganz besonders wendet er sich gegen den "unkontrollierten Zuzug von Ausländern": "Der Zustand wird sich erst ändern, wenn die AfD Regierungsverantwortung übernehmen kann."

Philip Krämer bewirbt sich für die Grünen ums Direktmandat im Wahlkreis 187. Zusammen mit Sigrid Erfurth ist er Landesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen Hessen. Der 29-Jährige ist Stadtverordneter in Darmstadt. Er studiert Philosophie und Soziologie an der TU Darmstadt. "Mein Herzensthema ist die Innenpolitik", sagt er. Für mich ist es selbstverständlich, dass Prävention grundsätzlich vor Repression steht. Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus bedrohen unsere freiheitliche Gesellschaft."

Werner Krebs wurde 1950 in Groß-Umstadt geboren und hat bei der Polizei gearbeitet. Außerdem hat er Erziehungswissenschaften studiert. Freiberufliche Tätigkeiten hatte er im Bereich der Heimerziehung, Sozialarbeit und zuletzt als Sozialtherapeut. Er ist Vater von vier erwachsenen Kindern und seit 1995 wohnhaft im Odenwald. Wichtigstes Ziel seines Engagements für Die Basis ist die Verteidigung von Grundrechten und Demokratie. Weitere Themen: Klimawandel, Friedenspolitik, Digitalisierung, Vermögensverteilung, Teilhabe.

Patricia Lips, 57 Jahre, wohnhaft in Rödermark, Christdemokratin, vertritt den Wahlkreis 187 "Odenwald" seit 2002 im Deutschen Bundestag, die letzten Wahlperioden mit Direktmandat. Der Schwerpunkt der Kauffrau und Handelsfachwirtin ist die Finanzpolitik. Gerade deshalb ist ihr bei vielen Themen Generationengerechtigkeit ein besonderes Anliegen. Patricia Lips ist darüber hinaus seit Jahrzehnten kommunal engagiert, aktiv in zahlreichen Verbänden der Region und bis heute selbst Vereinsvorsitzende in ihrer Heimatstadt.

Kim Pfaff ist 30 Jahre alt, Lehrerin und lebt in Rödermark. "Ich trete für Volt als Direktkandidatin an - eine europäische Partei, die sich entschieden gegen Rechtspopulismus und Nationalismus stellt", teilt sie mit. "Mir selbst liegen insbesondere die Themen Gleichberechtigung, Diversität und Bildung am Herzen. Für den Wahlkreis 187 möchte ich mich für einen Ausbau und Taktverdichtung des ÖPNV einsetzen, damit Klimaschutz und Mobilität vereint werden. Zudem möchte ich die (digitale) Infrastruktur fördern."

Laura Schulz tritt für die Freien Wähler an. Die die 23-jährige Studentin lebt mit Familie in Obertshausen. Neben ihrem Studium mit den Fächern Medien- und Politikwissenschaft engagiert sie sich seit 2016 kommunalpolitisch im Stadtparlament ihrer Heimatstadt. Sie sieht in der bürgernahen kommunalpolitischen Verankerung der Freien Wähler ein Gegenmodell zu den großen "Parteiapparaten". Ihre Werte: Gemeinschaft und Respekt, Anstand und Ordnung, Sicherheit und Stabilität, Ehrlichkeit und Fleiß, Familie und Ehe, Region und Heimat.

Dieter Stein ist 64 Jahre alt und Ur-Odenwälder Er war Hausarzt in seiner Heimatgemeinde Brombachtal. Dort konnte er mehr als 200 Unterstützer-Unterschriften für seine Direkt-Kandidatur im Namen der Internationalistischen Liste der MLPD sammeln. Er hat zwei erwachsene Töchter und lebt mit seiner Partnerin zusammen. Für die Geburtsklinik in der nordsyrischen Stadt Kobane hat er über 7000 Euro gesammelt. Sein Motto - auch auf dem Wahlplakat: "Mit ganzem Herzen revolutionärer Umweltaktivist".

Marlene Wenzl, die sich für Die Linke um das Direktmandat im Wahlkreis 187 bewirbt, ist mit ihren 18 Jahren die jüngste unter den zehn Kandidaten. Im vergangenen Jahr hat sie ein Einser-Abi gemacht und will Medizin studieren. Sie wohnt in Michelstadt-Steinbach, gehört zur Doppelspitze des Kreisverbands und zum Landesvorstand, hat ein Mandat im Odenwälder Kreistag. Zu ihren politischen Zielen zählen ein deutlich vergünstigter oder kostenfreier ÖPNV sowie kostenloses Mittagessen und Lernmittelfreiheit an Schulen.

Matthias Zeuner, geboren 1966, in Mainz, lebt in Pfungstadt, ist verheiratet und hat zwei Töchter. Der IT-Manager engagiert sich seit 2003 für die FDP nebenberuflich in der Kommunalpolitik seiner Heimatstadt und seines Landkreises Darmstadt-Dieburg. Nun kandidiert er bei der Bundestagswahl. Warum? "Für mich ist das die konsequente Weiterführung meines leidenschaftlichen Engagements für eine liberale, freie Bürgergesellschaft. Der Mensch steht im Mittelpunkt meiner Politik, der Mensch muss auch bundespolitisch wieder in den Mittelpunkt rücken."

Jens Zimmermann, SPD, ist seit acht Jahren Bundestagsabgeordneter, Jahrgang 1981, ledig, gebürtiger Klein-Umstädter. "Wir leben im dynamischsten Wirtschaftsraum Europas und können mit den Metropolen der Welt mithalten", sagt er und will "für diese starke Region weiter anpacken." Er tritt für "ein gerechtes Land und Respekt in der Gesellschaft an. Dazu gehören bezahlbarer Wohnraum, ein gerechtes Gesundheitssystem, Krankenhäuser in öffentlicher Hand sowie Respekt vor harter Arbeit." Zimmermann ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Zahlen und Fakten: Wahlkreis 187 Der Wahlkreis 187 umfasst eine Fläche von 1115 Quadratkilometern, auf denen 2019 insgesamt 323.500 Menschen lebten. Die Zahl der Wahlberechtigten lag bei der letzten Bundestagswahl 2017 bei 234.421, die Wahlbeteiligung bei 78,9 Prozent. Auf die CDU entfielen 32,7 Prozent, auf die SPD 23,3 Prozent. Die AfD holte 12,2 Prozent, die FDP 10,9 Prozent, die Grünen 8,8 Prozent, Die Linke 7,4 Prozent. 36,1 Prozent der Erststimmen reichten Patricia Lips (CDU) zur Verteidigung des Direktmandats. Zum Wahlkreis gehören 26 Gemeinden: der gesamte Odenwaldkreis mit Bad König, Brensbach, Breuberg, Brombachtal, Erbach, Fränkisch-Crumbach, Höchst, Lützelbach, Michelstadt, Mossautal, Oberzent und Reichelsheim; vom Landkreis Darmstadt-Dieburg die Gemeinden Babenhausen, Dieburg, Fischbachtal, Groß-Bieberau, Groß-Umstadt, Groß-Zimmern, Otzberg, Reinheim und Schaafheim (übrige Gemeinden des Landkreises gehören zum Wahlkreis 186); vom Landkreis Offenbach die Gemeinden Hainburg, Mainhausen, Rodgau, Rödermark, Seligenstadt (übrige Gemeinden gehören zum Wahlkreis 185). (hol)