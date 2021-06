Wohnen im Denkmal

Historische Bauten: Preisträger Reinhard Munzel singt ein Loblied auf die baubiologischen Qualitäten des Fachwerkbaus in der Babenhäuser Amtsgasse

Babenhausen 03.06.2021

Fachwerkhaus in der Babenhäuser Amtsgasse Liebe zum Detail: Diese Tür hat Munzel wie viele andere aufarbeiten lassen.

Das Vordach eines historischen Nebengebäudes, das Bauherr Reinhard Munzel Stein für Stein an diesen neuen Standort versetzt hat, bietet Gelegenheit zu einem entspannten Gespräch auf Corona-Abstand und deshalb ohne kommunikationshindernde Masken. Der Blick wandert immer wieder auf den großen Baukörper mit seiner für eine Fachwerk-Konstruktion ungewöhnlichen Fenster-Geometrie. »Das ist Barock«, sagt Munzel und datiert diese Fassade damit in das 17. oder 18. Jahrhundert - also später angefügt an die Kommandantur der Gailings von Altheim, ein Burgmannenhaus von 1546, eingefügt in ein Cluster von Herrschaftshäusern im mittleren Abschnitt der Amtsgasse. Gegenüber stehen das Gasthaus Zum Adler und das Territorialmuseum, in das Bauunternehmer Dieter Aumann viel Liebe und Geld investiert hat.

Das nachbarschaftliche Verhältnis ist gut - so gut, dass sich Munzel bei Bedarf auch schon mal Baumaschinen ausleihen konnte. Er hat den größten Teil der umfangreichen Sanierung nämlich in familiärer Eigenleistung gestemmt. Und das will was heißen bei einem Bau mit 400 Quadratmetern Wohnfläche, der in nicht allzu ferner Zukunft 500 Jahre alt sein wird.

»Eigentlich sind wir zu dem Haus gekommen wie die Jungfrau zum Kind«, berichtet der hoch gewachsene Zimmermann, dar zudem in Darmstadt Architektur studiert hat. Aus dem Studienkontakten heraus ist die Firma ArchimediX entstanden, die - mit Sitz in einer Hofreite in Ober-Ramstadt - vor allem 3D-Visualisierungen von Gebäuden betreibt, im weiteren Sinne also Modellbau. »Wir haben bei Wiesbaden zur Miete gewohnt, und es gab Überlegungen, den Wohnsitz näher zur Arbeit zu bringen. So sind wir 2004 im Internet auf dieses Haus gestoßen, das damals schon eine Weile zum Verkauf stand, aber keinen Investor gefunden hat, weil es zwar ziemlich groß ist, sich aber wegen der Lage des Treppenhauses kaum in mehrere Wohnungen gliedern lässt.«

Bei einer ersten Besichtigung wurde Munzel deutlich: »Das ist viel Arbeit, aber leistbar.« Und von Anfang an war der Denkmalschutz eingebunden, per Ortstermin mit Mannhardt und dem damaligen Leiter des Landesamts für Denkmalschutz, Hans Jürgen Hasengier. Die Arbeiten begleitete zudem der Bauhistoriker Hans-Herrmann Reck.

»Die Substanz war im Kern gut«, beschreibt Munzelbeschreibt die Ausgangssituation beim Start der Sanierung 2005. Seine Arbeit bei ArchimediX reduzierte er um einen Tag, zweieinhalb Tage pro Woche verbrachte er - immer wieder unterstützt von Familienmitgliedern und Freunden, manchmal mit bis zu 15 Leuten - auf der Baustelle.

Ein Programm für Jahre. »Gegenwärtig wiege ich 92 Kilo und bin ziemlich schlank, bis zu unserem Einzug war ich runter auf 79.« 2009 sind die Schwiegereltern im Erdgeschoss eingezogen, 2010 schließlich Munzel mit Familie obendrüber. Und damit war die Baustelle noch längst nicht abgeschlossen. »Um den Garten haben wir uns ab 2013 gekümmert, die Straßenfassade haben wir erst 2017/18 neu gestaltet.«

Bei allem hat Munzel sich so nahe wie möglich am Original orientiert und ist beispielsweise voller Lob für das fast 500 Jahre alte Eichengebälk, das nur an wenigen Stellen ausgebessert werden musste. Lehmputze, aufgearbeitete Fliesen vom Dachstuhl, Dämmung aus Schafwolle - Bauen wie früher und mit so viel Natur wie möglich. Spätere Betonsünden hat er herausgebrochen.

Oben auf der Dachstuhl-Ebene erstreckt sich eine geräumige Wohnlandschaft mit Küche, mächtigem Esstisch aus uralten Balken und einer Lounge. In der Ecke steht ein kleines Elektrogerät. »Das ist ein Luftbefeuchter. Manchmal wird es in einem solchen Fachwerkbau nämlich recht trocken.« Heißt im Umkehrschluss: Stockflecken, ja Schimmel, oft ein Problem in schlecht gedämmten Bauten des vorigen Jahrhunderts, sind hier ein Fremdwort. Munzels Fazit: »Es gibt keine gesündere Wohnumgebung als ein solches Fachwerkhaus.«

Klaus Holdefehr