Wochentags im Stundentakt zur S-Bahn

Hintergrund: Welchen Nutzen die neue Buslinie für den Landkreis Miltenberg bringt

Mit der neuen Buslinie verbessert sich auch das ÖPNV-Angebot für die Gemeinde Niedernberg, die jetzt zusätzlich zur Linie Sulzbach - Großostheim eine zweite Verbindung in den Bachgau erhält. Ob dies auch für Kleinwallstadt zutrifft, lässt sich nicht eindeutig bejahen. In den unserem Medienhaus zugegangen Pressemitteilungen ist von einer »Schnellbuslinie« und einem »Expressbus« die Rede. Dies relativiert sich, wenn man die Gesamtfahrzeit betrachtet. Sie beträgt von Kleinwallstadt bis Dudenhofen 52 Minuten. Bei einer Streckenlänge von 32 Kilometern ergibt das eine Reisegeschwindigkeit von 37 km/h.

Auch die Ankündigung auf der Webseite der Dadina, dass man in Kleinwallstadt in die Regionalbahn umsteigen könne, erscheint gewagt. Bis auf zwei Ausnahmen am frühen Morgen gibt es in Kleinwallstadt keinen unmittelbaren Zuganschluss von oder nach Miltenberg. Ansonsten bestehen Wartezeiten zwischen 17 und mehr als 30 Minuten. Und wer in Kleinwallstadt beispielsweise den Bus um 6.05 Uhr nimmt, ist nach Umsteigen in die S-Bahn erst um 7.37 Uhr an der Frankfurter Hauptwache. Schneller geht es auf der Schiene über Aschaffenburg und Hanau.

Auch für Reisende in Richtung Darmstadt ergeben sich keine besseren Verbindungen als wie bisher über Aschaffenburg. Denn in Babenhausen hält der neue Bus zwar am Bahnhof, einen Anschlusszug nach Darmstadt erreicht er aber nur sonntags. Für »kritisch« hält der Fahrgastbeirat der Westfrankenbahn den Startpunkt Kleinwallstadt. Sprecher Ulrich Klein (Hausen) bezeichnete in einem früheren Gespräch mit unserem Medienhaus Busparallelverkehr als kontraproduktiv. Es gelte stattdessen, das Potenzial der Maintalbahn zu stärken, damit die Chancen für eine Elektrifizierung und damit durchgehende Regionalexpresszüge nach Frankfurt steigen. ()