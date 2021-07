Babenhausen: »Wir können nicht weiter der Sandkasten des Rhein-Main-Gebiets sein«

Kiesabbau: Landwirte schreiben offenen Brief an Babenhäuser Stadtverordnete und Bürgermeister Stadler

Babenhausen 20.07.2021 - 15:11 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

»Da Boden eine endliche Ressource darstellt, die sich eben nicht regeneriert, wenn man sie wissentlich zerstört, kann die Tätigkeit von Abbauunternehmen nie nachhaltig sein. Dies gilt selbst dann, wenn entsprechende naturschutzfachliche Kompensation geleistet wird. Verlorener Boden für die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung, als erreichbare Futterquelle für unsere Tiere, Grundwasserneubildung und bestehender Lebensraum wird nicht kompensiert«, argumentieren die Landwirte.

Die politischen Beschlüsse zum Thema Kiesabbau hängen unterdessen in der Warteschleife. Zwar hatte man sich Ende 2020 für ein Moratorium, eine Pause, entschieden und dazu die Verwaltung mit einem sogenannten Regelwerk beauftragt. Doch das ausgearbeitete Regelwerk zum Kiesabbau war in der letzten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor den Sommerferien einstimmig abgelehnt worden. Deutlich in der ausführlichen Darstellung wurde allerdings: Babenhausens Rohstoffvorkommen ist von überregionaler Bedeutung, und das ist im Regionalplan Südhessen 2010 auch so definiert. Selbst wenn die Stadt auf die Bremse drückt, hat sie keinen Einfluss darauf, wenn sie nicht selbst Flächeneigentümer ist und übergeordnete baurechtliche Aspekte greifen.

Im jüngsten Fall ist die Stadt allerdings sehr wohl Eigentümer. Das Dieburger Unternehmer Krichbaum, das in den Gemarkungen Langstadt und Hergershausen seit 1971 Sand und Kies abbaut, möchte städtische Wegeflächen ankaufen, die zwischen bereits erworbenem Land liegen. In einem Schreiben an die Stadt hatte der Familienbetrieb seinerseits erklärt, durch den Verkaufs- und Verpachtungsstopp in existenzielle Nöte zu geraten.

Die politische Mehrheit blieb ihrem Beschluss, kein Land zum Zwecke des Kiesabbaus zu verkaufen oder zu verpachten treu: Im Parlament stimmten CDU, SPD, Grüne und Freie Wähler Babenhausen gegen den Verkauf der Wegflächen die FDP enthielt sich (1) beziehungsweise stimmte für den Verkauf (3).

Ursula Friedrich