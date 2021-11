Windenergie in Freigericht - ja oder nein?

Umwelt: Informationsveranstaltung der Gemeinde am Freitag, 12. November - Bürger können Fragen stellen

Das Gebiet im Wald südlich des Ortsteils Neuses ist im Regionalplan Südhessen als sogenannte Wind-Vorrangfläche ausgewiesen. Da diese Fläche im alleinigen Eigentum der Gemeinde steht, kann diese selbst entscheiden, ob sie die Flächen zukünftig für Windkraft nutzen möchte oder nicht. Eine Grundsatzentscheidung darüber, ob Freigericht sich weiterhin die Möglichkeit erneuerbarer Energien auf dem Gemeindegebiet offenhalten möchte, steht nach Angaben aus dem Rathaus noch aus.

In Vorbereitung auf diesen Grundsatzbeschluss soll es einen öffentlichen Dialog geben, um zu klären, welche Aspekte den Bürgern in dieser Frage besonders wichtig sind. Nach einer ersten öffentlichen digitalen Veranstaltung im November 2020 fand im Juni 2021 eine fachliche Exkursion von Gemeindevertretern zu einem Windpark in Gedern statt. Anfang Oktober haben sich Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstands in einem Workshop mit wirtschaftlichen und allgemeinen Fragen zu Windenergieanlagen auf der Wind-Vorrangfläche befasst.

Die Zwischenergebnisse der bisherigen Diskussionen sollen der Öffentlichkeit nun am 12. November präsentiert werden. Dabei kommen auch Experten von Hessen-Forst sowie von Endura kommunal, einer unabhängigen Energieberatungsgesellschaft, zu Wort. Darüber hinaus erhalten alle Fraktionen der Freigerichter Gemeindevertretung die Möglichkeit, in einem Statement ihre Sichtweise vorzustellen. Für Bürger besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Auch online dabei sein

Da es weder Voranmeldung noch Platzreservierung gibt, empfiehlt die Gemeinde frühzeitiges Erscheinen. Einlass ist ab 17 Uhr. Die Besucherzahl ist pandemiebedingt begrenzt. Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung wird die Möglichkeit einer Videoübertragung mit Chatfunktion angeboten. Informationen zur Einwahlmöglichkeit werden am Veranstaltungstag auf der Homepage der Gemeinde unter https://www.freigericht.de bereitgestellt. Dabei können schriftlich Fragen gestellt werden, die in die laufende Diskussion eingebunden werden.

Für Gäste, die in die Halle kommen möchten, gelten die aktuellen Hygiene- und Sicherheitsregelungen. Nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen dürfen die Halle betreten. Zudem ist eine medizinische oder FFP2-Maske zu tragen und der Mindestabstand einzuhalten. Zur Kontaktnachverfolgung werden beim Eintritt Kontakterhebungsbögen und die Corona-Warn-App zur Registrierung vorgehalten.

Weitere Informationen unter https://www.freigericht.de/leben-wohnen/nachhaltigkeit/energie/windenergie/

