Wiesenwechsel für die Wasserbüffel in Erlensee

Erlensee 02.11.2022 - 15:21 Uhr < 1 Min.

Sehr zügig erfolgte der Umtrieb - nur die drei kleineren Kälbchen und ein Jungtier (rechts) hatten keine große Lust, der Herde zu folgen. Foto: Petra Behr

Züchter Veit Leinberger und Revierförster Michael Heilmann trafen sich laut Pressemitteilung der Stadt Erlensee dazu in dem Naturschutzgebiet, öffneten die Zäune beider Wiesen und ließen die Tiere über den Fußweg umziehen. Während die älteren Kühe und Kälber sowie Zuchtbulle 007 das Prozedere bereits kannten und vom frischen hohen Gras angezogen wurden, waren die drei kleinen, in diesem Sommer geborenen Kälbchen, eher skeptisch und blieben zunächst auf der großen Wiese. Mit ihnen ein etwa Einjähriger, der wohl auch lieber auf der größeren Wiese bleiben wollte, oder einfach Respekt vor den Zäunen hatte. Man ließ den Durchgang über Nacht offen, damit die Herde in Ruhe wieder zueinanderfinden konnte. In den nächsten Wochen grast Zuchtbulle 007 mit seinen drei Kühen, drei Einjährigen und drei Kälbern wieder auf der kleineren Wiese. jo/Petra Behr

