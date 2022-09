Wieder Wallfahrtstage ohne Corona-Beschränkungen

Glauben: Lichterprozession leitet »Große Wallfahrt« in Dieburg ein - Katholiken aus der ganzen Region sind dabei Jahrhundertealte Tradition

Dieburg 08.09.2022 - 13:53 Uhr 2 Min.

Mit einer Lichterprozession wurde am Mittwochabend in Dieburg die »Große Wallfahrt« eingeleitet.

Nach zweijähriger Wallfahrtspause, erzwungen durch die Corona-Pandemie, die der katholische Stadtpfarrer Alexander Vogl mit virtuellem Einsatz teilweise zu überbrücken versuchte, feierten am Donnerstag in Dieburg Katholiken aus der gesamten Region die »Große Wallfahrt« zum Fest Mariä Geburt (8. September). Das hat eine jahrhundertealte Tradition, die bis in das Mittelalter zurückreicht.

»Wir müssen vorsichtig bleiben, wollen aber heute wieder unsere Lichterprozession wie gewohnt abhalten«, sagte Pfarrer Vogl am Mittwochabend, als mit einem Gottesdienst und einer Lichterprozession die »Große Wallfahrt« eingeleitet wurde. »Erstmals habe ich vor Beginn der Prozession nicht darum gebetet, von Regen verschont zu bleiben«, bemerkte der Pfarrer mit leicht ironischem Unterton, als vom Außenaltar auf dem Wallfahrtsplatz hinter der Wallfahrtskirche die Gläubigen begrüßte, die sich auf den Bänken unter den Lindenbäumen zu Hunderten versammelt hatten. Und wenn es wirklich geregnet hätte, dann hätte man angesichts der langanhaltenden Dürre eigentlich Freudentänze beginnen müssen, deutete Vogl an. In der Nacht zog dann tatsächlich eine Regenfront über Dieburg hinweg, die aber am Donnerstagvormittag zu Beginn der Gottesdienste schon durchgezogen war.

Vor Beginn der Lichterprozession hatte Vogl unter anderem die Wallfahrer aus dem unterfränkischen Kirchheim begrüßt, von wo seit 393 Jahren Jahr für Jahr Einwohner zur »Schmerzhaften Muttergottes« nach Dieburg pilgern. Vorfahren hatten einst in den schlimmen Pestjahren ein Gelöbnis abgelegt. Die Eppertshäuser taten dies übrigens im Zweiten Weltkrieg, als ringsum die Großstädte brannten und Rauchsäulen am Horizont standen. Auch sie pilgern seitdem nach Dieburg zur Gnadenkapelle, blieben 1944/45 trotz der Nähe zur Muna von Bomben verschont.

Hauptzelebrant war vor der Lichterprozession Pfarrer Bernhard Schüpke, zuständig für die Pfarreien Münster und Eppertshausen. Seine Predigt stellte er unter das Leitwort »Halt und damit Hoffnung und Zuversicht geben«, was er besonders auch auf das in Dieburg verehrte mittelalterliche Gnadenbild der »Schmerzhaften Muttergottes« bezog, das aus dem 15. Jahrhundert stammt.

Als sich nach 20 Uhr am Mittwochabend sich die Dämmerung und dann Dunkelheit über den Wallfahrtsplatz legte, setzte sich mit Gesang und Fürbitten die Prozession durch Straßen der Innenstadt in Bewegung. Die Polizei leitete stellenweise den Verkehr um. Die Gläubigen trugen Kerzen in den Händen. Der Festgottesdienst am Donnerstag wurde mit Ehren-Domkapitular Probst Tobias Schäfer (Worms) gefeiert. Nachmittags schloss sich eine Marienandacht mit Friedensgebet an.

Michael Prasch

Hintergrund: Stadtwallfahrt am Sonntag Am Sonntag, 11. September, ist Stadtwallfahrt in Dieburg. Dazu werden Pilger aus Eppertshausen bereits um 8 Uhr erwartet. Das Gelöbnis der dortigen Katholiken geht auf 1944 zurück. Traditionell kommen auch Wallfahrer aus Groß- und Klein-Zimmern nach Dieburg gezogen. Den Festgottesdienst um 10 Uhr zelebriert Pfarrer Frank Blumers, zuständig für Groß-Zimmern und die Pfarrgruppe Otzberg. Eine Marienandacht mit Friedensgebet beginnt um 14.30 Uhr, gestaltet von der Frauengemeinschaft der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul. Den Wallfahrtsgottesdienst für Senioren an 13. September hält um 14.30 Uhr der Dieburger Stadtpfarrer Geistlicher Rat Pfarrer Alexander Vogl. mp