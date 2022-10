Wieder in die Warteschleife

Stadtentwicklung: Immer noch kein Baurecht für Mehrfamilienhaus und Senioren-Appartementhaus auf früherem Michelsbräu-Glände in Babenhausen

Babenhausen 04.10.2022 - 12:39 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eine Seniorenpflegeeinrichtung (rechts), ein Medizinisches Versorgungzentrum im alten Sudhaus - und Stillstand: Auf dem ehemaligen Michelsbräu-Gelände geht es zum Verdruss der Investoren nicht vorwärts.

Mit der millionenschweren, aus Sicht des Investors unrentablen Sanierung des denkmalgeschützten Sudhauses, das jetzt als Medizinisches Versorgungszentrum dient, dem Abriss der asbestbelasteten Hallen und mehr kam das Babenhäuser Unternehmen den großen Plänen nach - zur Querfinanzierung dieser Maßnahme war der Bau eines Mehrfamilienhauses abgesprochen, so Markus Aumann seitens der Investoren.

Doch nach zweimaliger Offenlage der Pläne gibt es jetzt wieder kein Baurecht. Auch nicht für das Appartementhaus für seniorengerechtes Wohnen, das ein Tochterunternehmen des K&S-Gruppe auf dem Areal plant. Neben der K&S-Pflegeeinrichtung ist ein mehrgeschossiges Wohnobjekt für Senioren geplant.

Für die Investoren geht es jetzt also wieder in die Warteschleife. Die dritte Offenlage - erstmals wurde die Öffentlichkeit 2018 beteiligt - wurde von der Verwaltung empfohlen und im Stadtparlament einstimmig beschlossen. Gründe sind unter anderem die Höhe der geplanten seniorengerechten Häuser zur Spessartstraße, wo nach derzeitigem Planungsstand 13 Meter Gebäudehöhe und ein viergeschossiger Bau mit Flachdach möglich wären. Am Spessartplatz, wo das Unternehmen Aumann ein dreigeschossiges Objekt plus zurückversetztem Staffelgeschoss mit 13 Wohneinheiten realisieren möchte, hat sich die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Darmstadt-Dieburg eingeklinkt, möchte die Gebäudehöhe auf nur 11,50 Meter begrenzen. Damit wäre das obere Staffelgeschoss nicht mehr realisierbar, so ein sichtlich entnervter Markus Aumann.

Der Immobilienökonom spricht von einer »Schikane«. Nach sechs Jahren Planungsprozess habe er von der neuerlichen Verzögerung durch ein drittes Offenlageverfahren aus der Zeitung erfahren, »mit uns als Vorhabenträger war nichts abgesprochen«.

Auch der Investor K&S sei am verzweifeln und prüfe, ob die Bebauung überhaupt noch rentabel sei. Seitens des Traditionsunternehmens Aumann gibt es ein klares Nein: Ohne Staffelgeschoss sei das Objekt nicht rentabel, »aber wir haben keinen Druck, dann bleibt das Gelände brach liegen«. Inzwischen zweifelt Aumann daran, dass - »wider aller Landesentwicklung« - eine geordnete städtebauliche Verdichtung in Babenhausen überhaupt gewünscht sei.

Kritik kam aus verschiedenen Richtungen: In der ersten Offenlage der Pläne 165 Einwendungen seitens der Öffentlichkeit, 43 waren es bei der neuerlichen Offenlage 2021. Im städtischen Bauamt hatte man nun dringend eine nochmalige Planänderung und erneute Beteiligung der Öffentlichkeit empfohlen. Auch schließt die Verwaltung nicht aus, dass Kritiker der Bebauung den juristischen Weg einschlagen.

Zu den aktuellen Problemen im Verfahren zählt auch die Einschätzung des Brand- und Katastrophenschutzes des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Ob das Hubrettungsfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Babenhausen zum Einsatz gebracht werden kann, bewertete die Katastrophenschützer mit widersprüchlichen Aussagen - eine finale Entscheidung steht noch aus.

Ursula Friedrich