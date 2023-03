Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wieder freie Fahrt in der Ziegelhüttenstraße

Verkehr: Sanierungsbedingte Sperrung in Babenhausen nach fast zwei Jahren aufgehoben - Fünf Millionen Euro verbaut

Babenhausen 13.03.2023 - 18:20 Uhr 2 Min.

Freie Fahrt durch die Ziegelhüttenstraße: Nach knapp zwei Jahren sind die Baufahrzeuge abgezogen. Ein Aufregerthema war die neue Zufahrt, die wenig Platz für Autos, dafür mehr Sicherheit für Passanten bietet.

Die etappenweise Grundsanierung auf rund 700 Metern Straßenlänge wurde flankiert von unterschiedlichen Interessenslagen, was in der Natur der stark frequentierten Straße liegt. Sie führt durch Wohnbebauung, dient das dicht bebaute »Erloch« mit seinen Wohnblöcken an - und ist einziger Zubringer für das Gewerbegebiet »An den Steinäckern«. Das bedeutet neben Pkw- und Linienbusverkehr auch Schwerlastverkehr.

Durch die Baustelle haben Anwohner »zwar einiges mitgemacht«, sagt Ordnungsamtsleiter Max Grychta - manch einer habe indes durchgeschnauft, denn für den unbeliebten Lkw-Verkehr war die Straße nicht passierbar. Grychta: »Tatsächlich gab es in unserem Bereich wenig Beschwerden.«

Dass viele Anlieger auf eine durchgängige Tempo-30-Regelung hofften, um der Verleitung, hier aufs Gas zu drücken Einhalt zu bieten - diese Hoffnung hat sich zerschlagen. Straßenverkehrsrechtlich ließ sich das nicht umsetzen, so der Bürgermeister. Weil hier bereits in der Vergangenheit viel untersucht wurde, sogar Einbahnstraßenregelungen und Rechts-vor-Links zur Diskussion standen, füllt die Ziegelhüttenstraße bei den Mitarbeitern der Straßenverkehrsbehörde den dicksten Ordner. Mit der Sanierung und Umgestaltung wird der nun schlussendlich geschlossen.

Die Verschlankung der Straße, dafür breitere Fußwege, diese gestalterischen Veränderungen hatten nicht allen geschmeckt. Das fußgängerfreundliche Konzept wurde von Landwirten, Gewerbetreibenden und auch von Kommunalpolitiker kritisiert. In der Verwaltung sieht man das anders: Nachdem die Fahrbahnbreite jetzt auf sechs Meter reduziert und die Gehwege verbreitert wurden, »hoffen wir, dass durch das neue Erscheinungsbild der Straße nicht mehr so gerast wird«, meint der Ordnungsamtschef, der außerdem ankündigt, mit der mobilen Radarfalle Verkehrskontrollen vorzunehmen.

Ein Aufregerthema war der Mündungsbereich von der Hauptstraße (Fahrstraße) auf Höhe der Turnhalle. Die »Nase« des Gehwegs, die hier in die Straße ragt, soll für mehr Sicherheit für Fußgänger sorgen. Dabei reduziert sich die Straßenbreite auf 4,60 Meter, sodass die Ein- und Ausfahrt großer Fahrzeuge in die Ziegelhüttenstraße gleichzeitig nicht möglich ist. Das Nadelöhr wurde heiß diskutiert, von Kritikern Staus und eine »Verschlimmbesserung« kritisiert - letztlich ging die Sicherheit von Passanten vor.

Einen entschleunigenden Effekt sollen künftig auch die neuen Fahrbahnmarkierungen haben, die wegen der kalten Witterung noch fehlen. Parkplatzmarkierungen und Zebrastreifen sollen bei milderen Temperaturen folgen, aktuell regeln viele Schilder, wo geparkt werden darf.

Auch an anderer Stelle werden die Baustellenschilder bald fortgeräumt: Hessen Mobil, Bauherr bei der Brückensanierung auf der Bouxwiller Straße, steht im Wort, die Ortsumfahrung am 31. März wieder freizugeben. Dadurch werden sich nicht nur lange Blechlawinen, die aktuell durch die Innenstadt rollen, reduzieren, auch der Ostermarkt am 1. und 2. April kann ausgerichtet werden.

Ursula Friedrich