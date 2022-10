Wie wäre es, wenn der Wind genutzt würde?

Schaafheim 11.10.2022

Und mancher aus den Reihen der Teilnehmer hat sich auch schon Gedanken über eine Antwort oder zumindest eine Lösungsmöglichkeit gemacht. Ein Mosbacher schlägt vor, den Einfluss von Windkraftanlagen auf das Landschaftsbild vorab zu simulieren. Wie würde es aussehen, wenn auf einer Anhöhe im Schaafheimer Gemeindewald zwei Windkraftanlagen stünden? Könnte man sich an den Anblick der Rotorblätter gewöhnen, die die Kronen der Bäume um etwa 200 Meter überragen? Würde man im etwa eineinhalb Kilometer entfernten Ortsteil Mosbach die sich drehenden Flügel der Windräder hören? Und welche Auswirkungen hätte der Bau zweier Windkraftanlagen auf das Ökosystem Wald?

"Ich frage mich, wie es aussieht, wenn ich auf meinem Balkon sitze und zwei große Windräder aus dem Wald gegenüber ragen. Von dem künftigen Anblick könnte ich mir ein besseres Bild machen, wenn dort testweise etwas errichtet wird. Man könnte in Höhe der Windräder beispielsweise Ballons aufsteigen lassen." Ein Vorschlag, der zunächst etwas kühn klingt, den Revierförster Bernd Werne aber für durchaus machbar und sinnvoll hält. Um einen möglichst realistischen Eindruck zu vermitteln, sollten solche Ballons zudem mit Lichtern ausgestattet werden, die in der Nacht blinken - so wie es auch bei Windkraftanlagen der Fall ist.

Über eine entsprechende Modellierung müssten aber die Gemeindevertreter entscheiden. Ebenso wie über die Errichtung von Windrädern überhaupt, denn dazu haben die politischen Gremien in Schaafheim noch keine Entscheidung getroffen. Etwa ein halbes Jahr wird es noch dauern, bis das Thema beschlussreif ist. Die Veranstaltungen, mit denen die Bürger möglichst umfassend über die Möglichkeiten der Stromerzeugung aus Windkraft auf Schaafheimer Grund informiert werden sollen, dienen auch den Kommunalpolitikern als wichtige Informationsquelle.

Nach Info-Abenden online und in Präsenz und einer Bürgerversammlung mit Vorträgen der Landes-Energieagentur hatte nun die Gemeinde in Kooperation mit dem Dieburger Forstamt zur Wanderung durch ein Waldstück eingeladen, in dem Windräder gebaut werden könnten. Geeignet wäre eine Fläche, auf der die Nadelbäume nach mehreren trocken-heißen Sommern so geschwächt waren, dass sie dem starken Borkenkäferbefall nahezu schutzlos ausgeliefert waren. Auf der Fläche gibt es mittlerweile keinen Baumbestand mehr, die absterbenden Bäume wurden entnommen. Das Areal könnte nun auf drei Arten nachgenutzt werden: als Lichtung, als Wiederaufforstungsfläche oder als Standort für Windkraftanlagen. Windreich und weit weg von der nächsten Wohnsiedlung gehört das Areal zu den Windvorranggebieten, die hessenweit zwei Prozent der Landesfläche ausmachen sollen. An jener Stelle gebe es voraussichtlich einen hohen Energieertrag, dem nur ein geringer Eingriff in den Wald gegenüberstehe, sagt Bernd Werne.

Für den Aufbau von Windrädern werde allerdings stets eine große Aufbaufläche von etwa 0,5 Hektar pro Anlage benötigt. Die Fläche sei nicht für immer verloren. Üblicherweise werde in den Pachtverträgen mit den Betreibern vereinbart, dass nach der Laufzeit die Anlagen mitsamt den Fundamenten zurückgebaut werden. Während des Betriebs könne die betreffende Fläche nicht forstlich genutzt werden. Befinden sich die Windräder auf kommunaler Fläche, gehen die Pachteinnahmen an die Kommune.

Ob sich in einigen Jahren auf der Anhöhe oberhalb des Parkplatzes Sterbach überhaupt einmal Windräder drehen werden, ist gegenwärtig noch unklar. Erst wenn die Politik grünes Licht gegeben hat, geht die spätere Standortwahl mit einer naturschutzfachlichen Beurteilung einher. Zudem müsse klar sein, dass es in der Bevölkerung eine breite Zustimmung für den Bau von Windrädern gibt, sagt Schaafheims Bürgermeister Daniel Rauschenberger.

Beim Waldrundgang brachten die Teilnehmer unterschiedlichste Meinungen zum Thema Windkraft zum Ausdruck. Sorgen vor Lärmbelastung durch die rotierenden Flügel und Unbehagen bei der Vorstellung, künftig von Windrädern "umzingelt" zu werden, kamen ebenso zur Sprache wie Ideen, mit denen bei den Menschen die Akzeptanz erhöht werden könnte. Bruno Hein schlug eine "Bürger-Windpark" vor, an dem sich Bürger finanziell beteiligen können und von dessen Ertrag sie später auch profitieren. Vorbild könne Raibach sein, wo schon in den 1990er Jahren Bürger eine Betreibergesellschaft gegründet hatten.

Melanie Schweinfurth