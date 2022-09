Wie ist die Lage in Hessens Schulen?

Regierungserklärung im Landtag

Wiesbaden 17.09.2022 - 11:10 Uhr 1 Min.

Alexander Lorz (CDU), Kultusminister von Hessen, sitzt in einem Klassenraum.

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wird bei der kommenden Sitzung des hessischen Landtags eine Regierungserklärung halten. Sie hat den Titel «Hessens Schulen zukunftsfähig gestalten – Qualität und Innovation als Leitmotiv unserer bildungspolitischen Verantwortung». Der Minister wird für die Regierungserklärung zum Auftakt der dreitägigen Landtagswoche an diesem Dienstag ans Rednerpult im Parlament in Wiesbaden treten.

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen stehen am Mittwoch auf der Tagesordnung: Die Christdemokraten wollen über den Raumfahrtstandort Hessen debattieren. Im Frühjahr hatte die Landesregierung eine Raumfahrtstrategie beschlossen, um Forschung, Institutionen und Unternehmen der Raumfahrt besser zu vernetzen. Der frühere Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, Johann-Dietrich Wörner, ist der hessische Raumfahrtkoordinator.

Die Grünen wollen darüber diskutieren, wie die Folgen des Angriffskriegs auf die Ukraine bewältigt werden können. Die schwarz-grüne Landesregierung hatte jüngst einen Gasgipfel ins Leben gerufen und über Maßnahmen gegen die Energiekrise informiert. In Kürze soll es einen Runden Tisch mit den Sozialverbänden geben, um auch über praktische Hilfen für die Menschen in Hessen für die kommende Heizperiode zu beraten.

Die SPD als größte Oppositionsfraktion will im Landtag darüber sprechen, wie eine zukunftsfähige Mobilität in Hessen gestaltet werden kann. Die Sozialdemokraten machen sich für einen stärkeren Ausbau der Radwege und des ÖPNV auch in ländlichen Regionen des Landes sowie eine Anschlussregelung nach dem Ende des 9-Euro-Tickets in Hessen stark.

Auch die Linksfraktion und die Liberalen wollen in ihren Setzpunkten über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und eine dauerhafte Nachfolgelösung für das 9-Euro-Ticket debattieren. Die Linksfraktion fordert die Landesregierung auf, noch in diesem Jahr ein Konzept zur Senkung der Fahrpreise vorzulegen und in der Folge ein hessenweites günstiges Ticket für alle einzuführen.

Die FDP-Fraktion mahnte, Schwarz-Grün müsse neben den Geldern vom Bund zusätzliche Haushaltsmittel für eine Nachfolgelösung des Tickets zur Verfügung stellen. Die Landesregierung sollte sich zudem für eine strukturelle Reform des ÖPNV-Angebots einsetzen. Dazu gehörten neue Tarife, der Ausbau der Digitalisierung des Nahverkehrs und auch die perspektivische Reform der Struktur der Verkehrsverbünde.

Die AfD-Fraktion will über die Sexualerziehung in den Schulen in Hessen sprechen. Die Landesregierung wird zudem über die aktuelle Verordnungen in Hessen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren.

