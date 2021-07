Wie geht es mit dem Kiesabbau um Babenhausen weiter?

Kommunalpolitik: Ernüchterung nach Vorstellung des Regelwerks - Stadt sind oft die Hände gebunden

Im Südteil des Sickenhöfer Sees fördert die Heidelberger Sand und Kies GmbH Bodenschätze. Ein 2017 gestellter Erweiterungsantrag umfasst 30,2 Hektar Fläche Richtung Süden. Foto: Ursula Friedrich

Im Falle zugesagter städtischer Flächen wie "In den Fuchslöchern", wo die Goldbacher Firma Kaspar Weiss GmbH ihr Betriebsgelände erweitern möchte, will man Wort halten. Mit dem "Regelwerk zum Kiesabbau" soll ausführlich fortgeschrieben werden, was seit Dezember 2020 politischer Wille ist: nämlich für die weitere Förderung des Rohstoffs die Pausentaste zu drücken. Dies, so der damalige politische Beschluss, soll anschließend ein Moratorium sicherstellen.

Auf die Vorstellung des Regelwerks im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Klima und Umweltschutz folgte aber ein Stück weit Ernüchterung. "Wo übergeordnete baurechtliche Aspekte greifen, hat die Stadt kaum Möglichkeiten", erklärte Bauamtsleiter Christian Heinemann. Im Regionalplan Südhessen aus 2010 sind Rohstoffsicherungsflächen, Vorbehalt- und Vorranggebiete für Bodenschätze definiert. Diese weitläufigen Gebiete verdeutlichen die Dimensionen, in denen überregionale Körperschaften den Finger auf Bodenschätze legen. Aber: "Es gilt auch eine privatrechtliche Seite, denn wo die Stadt Flächen besitzt, kann man Vorhaben blockieren", ergänzte Heinemann. "Wir können den Kiesabbau nicht auf Null drehen, aber wir wollen ihn begrenzen", fasste es Wolfgang Heil (Freie Wähler) zusammen.

In Fraktionen studieren

Kritik am Regelwerk kam sowohl von der FWB als auch von CDU und FDP. Teile der Drucksache seien überflüssig, befand der CDU-Stadtverordnete Stephan Sawallich, betonte jedoch: "Wir müssen Einfluss auf den Regionalplan nehmen, so schnell wie möglich. Man kommt sich vor wie auf einer Insel: Babenhausen, umgeben von Seen" - dabei ist aus CDU-Sicht die Ausweisung neuer Gewerbeflächen eine bedeutsame Zukunftsentwicklung. Im Ausschuss überwogen Skepsis und das Bedürfnis, das umfangreiche Werk in den Fraktionen noch intensiver zu studieren.

Einen Beschuss gab es indessen zum Ansinnen des Abbauunternehmers Krichbaum. Das Familienunternehmen, das in Langstadt und Hergershausen seit 1971 Sand und Kies abbaut, gerät durch den Verkaufs- und Verpachtungsstopp in existenzielle Nöte. Bereits am 21. Dezember 2020 hatte sich der Betrieb an die Stadt gewandt und erklärt, man würde in eine existenzvernichtende Situation geraten. Wie Bürgermeister Dominik Stadler erläuterte, sei das Unternehmen auf den Ankauf von städtischen Wegflächen angewiesen, um den Abbau auf bereits erworbenen Flächen fortzuführen. Für Wolfgang Heil ein klarer Fall: "Ein Unternehmen fragt an, ›können wir eine Ausnahme von der Regel haben?‹ Wenn wir aber unsere Beschlüsse ändern, wie es passt, machen wir uns unglaubwürdig." Im Ausschuss lehnten die Fraktionen mit Ausnahme der SPD, die mit Enthaltung stimmte, die Ausnahmeregelung ab.

Ursula Friedrich