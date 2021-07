DOLCE VITA 2021: Wer kann, der Cannes - wer nicht konnte, war Frankfurt

Beauties in Roben vs. Fashion-Week-Premiere im Netz

- Lifestyle-Kolumne DOLCE VITA 2021 -

Während bei den 34. Filmfestspielen in Südfrankreich diese Woche wieder glamourös der rote Teppich ausgerollt wurde, blieb die 1. Fashion Week hier bei uns in der Mainmetropole coronabedingt verhalten im digitalen Raum zurück. Zum Auftakt sprach sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen via Videoschalte für einen Wandel in der Modeindustrie aus, für »nachhaltig und schön zugleich«...

... während bei Traumwetter in Cannes die atemberaubendsten Roben von den Beau-ties der Branche ausgeführt wurden.

Cannes: Chiara Ferragni, Influencerin aus Italien. Foto: dpa

Cannes: Candice Swanepoel, Model aus Südafrika. Foto: dpa

Cannes: Frida Aasen, Model aus Norwegen. Foto: dpa

Cannes: Leonie Hanne, Influencerin aus Deutschland. Foto: dpa

Ok., in Frankfurt gab es dann doch noch eine Modenschau des Designers Samuel Gärtner im Senckenberg-Museum vor dem Skelett eines Tyrannosaurus. Und auch Mode von Anja Gockel wurde in der Innenstadt gezeigt - gehörte aber alles nicht zum offiziellen Programm der Fashion Week.

Frankfurt: Ein Model präsentiert Mode von Anja Gockel. Foto: dpa

Tja, so sehr die Red-Carpet-Fotos Balsam für unsere Augen sind - bleibt zu wünschen, dass auch dort am Ende (am 17. Juli) alles wirklich Corona-sicher blieb.

Manuela Klebing