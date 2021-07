Gericht: Wer hat das Kätzchen gequält?

Mann aus Groß-Zimmern zu vier Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt

Darmstadt-Dieburg 23.07.2021 - 11:50 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Als Angeklagter versuchte er Strafrichter Christian Meisinger und Staatsanwalt Alessandro Di Maria jetzt im Dieburger Amtsgericht die Story vom Einbruch aufzutischen. Auf beide wirkte das aber nicht glaubhaft, und so verurteilte der Richter den Mann wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung zu einer Haftstrafe von vier Monaten. Ohne Bewährung.

Meisinger stützte seine Entscheidung auf einen Aktenstapel von beachtlicher Höhe, in dem die Vorstrafen des Mannes festgehalten sind - darunter auch "einschlägige" Delikte wie Gewalt gegen Sachen und Menschen. Eine dreijährige Bewährung war gerade einmal vier Monate vor dem Geschehen in Groß-Umstadt abgelaufen. "Wir erreichen Sie nicht durch Ermahnungen, wir erreichen Sie nicht durch Geldstrafen, wir erreichen Sie auch nicht durch Freiheitsstrafen auf Bewährung", hielt der Strafrichter dem jungen Mann vor, der ob des Urteils - gegen das er vermutlich Berufung einlegen wird - merklich konsterniert war.

Er war sich der Glaubhaftigkeit seiner Version so sicher, dass er auf die Hilfe eines Pflichtverteidigers verzichtete. Demnach war er am fraglichen Tag in der Wohnung der jungen Frau, zu der er einen Schlüssel hatte. Gegen 15 Uhr sei die Frau arbeiten gegangen. Etwa um 19 Uhr sei er selbst mit einem Freund nach Groß-Zimmern gefahren und habe dort zwei, drei Bier getrunken. Etwa um 21.45 Uhr sei er zurückgekehrt, habe sich in die Küche gesetzt und auf seine Freundin gewartet. Als diese gekommen sei, habe sie sofort nach der Katze gefragt und eine Suche gestartet, bei der das Tier verletzt in der Toilette gefunden worden sei. Er habe daraufhin seine Mutter angerufen, die das Tier mit der Halterin zum Notdienst gebracht habe.

Im Zeugenstand bestätigte die Tierärztin im Großen und Ganzen die Vorwürfe in der Anklageschrift: Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma, Einblutungen in die Augen, Verletzung der Hornhaut, starke Schmerzen, die medikamentös gelindert wurden.

"Aber ich habe meiner Freundin die Katze geschenkt", suchte der mutmaßliche Katzenquäler sein positives Verhältnis zu dem Tier zu untermauern. Auch seine Freundin hatte zunächst an die Version mit dem Einbrecher geglaubt. Allerdings zeigte sie ihn am nächsten Morgen auf der Polizeistation in Dieburg wegen Tierquälerei an. Noch am selben Morgen statteten Polizisten aus Dieburg dem mutmaßlichen Tatort einen Besuch ab. Einer von diesen sagte als Zeuge aus, dass er fast überall in der Wohnung kleine Blutspritzer an den Wänden festgestellt habe, nirgendwo jedoch Einbruchsspuren, und es sei nichts entwendet worden.

Der Strafrichter gab dem Beschuldigten mehrfach mit wachsendem Nachdruck Gelegenheit, doch noch ein (strafminderndes) Geständnis abzulegen. Das hätte möglicherweise zutage gefördert, wofür das Tier leiden musste, ob die Tat einen Beziehungsuntergrund hatte. Ausgeschlossen ist das nicht, denn in der On-Off-Beziehung gibt es offenbar auch ein Gewaltpotenzial. Die als Zeugin geladene Tierhalterin hatte sich jedenfalls vor Beginn der Verhandlung entschuldigt, weil ihr "Freund" sie am Vortag körperlich so heftig angegriffen habe, dass sie Rippenprellungen habe. Dem mutmaßlichen Täter hat die Polizei noch am selben Tag ein Annäherungsverbot zugestellt.

Klaus Holdefehr

Hintergrund: Tier und Recht Nach deutschem Recht ist ein Haustier zunächst einmal kein Lebewesen, sondern eine Sache, weshalb ein Teil der Tatvorwürfe der "Sachbeschädigung" galt. Das Kreatürliche ist im Tierschutzgesetz gefasst, dessen Paragraf 17 regelt: Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer vorsätzlich einem Wirbeltier aus Rohheit ("rohe Tiermisshandlung") erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt ? (hol)