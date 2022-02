»Wenn wir uns nicht einig werden, wird es auch in den nächsten 40 Jahren nichts«

Verkehr: Babenhausen unternimmt einen erneuten Anlauf für ein Mobilitätskonzept zur Entlastung der Kernstadt

Babenhausen 16.02.2022 - 15:59 Uhr Kommentieren 2 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Verkehrslawinen zur Rush-Hour: Auf der B26 wälzen sich die Fahrzeuge aus Richtung Darmstadt kommend nach Babenhausen. Die Entlastung der Kernstadt vom Kfz-Verkehr ist ein großes Zukunftthema. Im Stadtentwicklungskonzept Mobilität gibt es jetzt eine Lösungsvariante für ein erdrückendes Problem.

56.000 Kfz-Bewegungen durch die Kernstadt und ein Plus des Individualverkehrs von 33 Prozent bis ins Jahr 2030, lautete die Erhebung der Ingenieure, die im Mai 2021 Teil I ihrer Untersuchungen vorstellten. Am Dienstabend wurde Teil B im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Klima- und Umweltschutz präsentiert.

»Die Stadt braucht ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept für alle Verkehre«, so Edwin Mayer von Habermehl & Follmann. Auch wenn am Ende (noch) kein Beschluss fiel, dann doch eine Empfehlung seitens des Planungsbüros: Unter neun Varianten ist die Nummer sieben der Favorit, um die Menschen an der B26 in Ost-West-Richtung, in der Altstadt und auch auf der Nord-Süd-Achse sichtbar zu entlasten.

Ostumfahrung, Underfly, Westtangente, lange oder kurze Südumfahrung - alles stand auf dem Prüfstand. Die Vorzugsvariante der Verkehrsplaner ist eine Kombination aus zwei Umgehungsstraßen: der Westumfahrung, die zwischen Sickenhofen und Babenhausens Kernstadt von der B26 abzweigt und am nördlichen Stadtrand zurück auf die Landesstraße Richtung Rodgau führt, und die kurze Südumfahrung von der B26 aus Richtung Darmstadt zur Schaafheimer Straße. »Diese Umfahrung der Kernstadt hätte eine deutliche Wirkung«, erklärte Mayer, »eine großflächige Entlastung der Kernstadt und der neuralgischen Knotenpunkte.« Die Bouxwillerstraße würde um 28,9, der alte Ortskern um etwa 30 Prozent und die B26 (Mitte) um 20 Prozent entlastet, was bis zu 8400 Fahrzeugen in 24 Stunden entspricht.

Die Ingenieure empfehlen dringend, das Radverkehrsnetz auszubauen, um attraktive Alternativen zum Kfz zu bieten. Fragen aus der Politik wirkten dann doch ernüchternd, denn schnell lässt sich die Zukunftsorganisation des Individualverkehrs nicht umsetzen. Und es wird auch angesichts der nötigen Bauwerke beim zweimaligen Queren der Bahntrasse teuer: Mayer sprach vage von einem zweistelligen Millionenbetrag.

Die Stadt muss an Fördertöpfe ran, und schauen, unter welcher Flagge sie segelt, sprich ob Bundes-, Landes- oder kommunales Straßenbauprojekt. Mayer riet zu Etappenplanungen und dazu, zumindest die Südumfahrung als kommunale Entlastungsstraße zu deklarieren, um Zeit zu sparen. Ein Planungsprozess bis zum Baurecht von drei bis fünf Jahren sei üblich, die Umsetzung von zehn Jahren eine vage Zeitprognose.

Die Maximallösung, um Babenhausens Kernstadt zu entlasten, ist indes eine andere: Hier müsste neben der Westumfahrung eine große Südumgehung entstehen. Die südliche Trasse würde vor dem Ortsschild von der B26 bogenförmig Richtung Süden um die Bebauung führen und erst deutlich hinter der ehemaligen Kaserne zurück auf die Aschaffenburger Straße Richtung Bayern führen. Eine Trasse, die weitläufig durch Waldbestände geschlagen werden müsste, auch, um das FFH-Schutzgebiet »In den Rödern« nicht zu zerschneiden.

Der Ausschussvorsitzende Frank Fengel (CDU) riet mit Blick auf die lange Geschichte der bisher gescheiterten Entlastungsversuche vom Verkehr, endlich zu Handeln: »Wenn wir uns nicht einig werden, wird es auch in den nächsten 40 Jahren nichts.«

Ursula Friedrich