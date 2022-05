»Wenigstens die Grundversorgung sichern«

Einkaufen: Magistrat soll sich um Ansiedlung eines »Teo«-Minimarkts für Hergershausen bemühen

Babenhausen 13.05.2022 - 12:40 Uhr 1 Min.

Im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr, Klima- und Umweltschutz, waren sich alle einig: Der Magistrat soll tätig werden und die Verhandlungen aufnehmen. Einen Interessenten gibt es bereits: nicht Tegut, sondern der kleine Bruder »Teo« würde sich niederlassen, wenn die Rahmenbedingungen geschaffen werden.

»Tegut will aktuell in Südhessen erweitern«, erklärte Ulrike Gencarelle für die SPD - und zwar mit einer verkleinerten Version seines Marktes: Teo steht für eine neue Generation des Dorflädchens, das auf nur 50 Quadratmetern rund 950 Artikel bietet - aber kein Personal. Nötig sind ein Smartphone mit entsprechender App, um die Ladentür zu öffnen, Produkte zu scannen, per Karte zu zahlen und schließlich alles mitzunehmen. »Zwei Stunden täglich ist jemand da, um die Regale aufzufüllen, ansonsten ist es personalloses einkaufen«, ergänzte Bürgermeister Dominik Stadler.

Und der SPD-Fraktionsvositzende Stefan Heymann hatte recherchiert: »Seit 2020 gibt es das Erfolgsmodell eines auf volle Selbstbedienung ausgelegten Marktes.« Der völlig unabhängig von Geschäftszeiten ist und via App rund um die Uhr an sieben Wochentagen geöffnet sei.

Horst Grimm begrüßte die Idee für seinen Ortsteil, in der es noch eine Verkaufsstelle für Backwaren und einen Bankautomaten, einige Gewerbegetriebe, Grundschule und bald eine zweite Kita geben soll - aber keinen Nahversorger. Grimm: »Gerade für viele ältere Leute ist es schwierig, in die Stadt zu kommen, wenigstens die Grundversorgung sollten wir sichern.« Auch aus den benachbarten Ortsteilen Sickenhofen und Harpertshausen könnte man zum Einkaufen kommen, statt die weitere Strecke zur Kernstadt zurückzulegen, so die SPD.

Tegut benötigt für das Märktchen ein rund 300 Quadratmeter großes asphaltiertes Grundstück. Voraussetzung ist auch, dass der Ort mehr als 1500 Einwohner hat »und in der Nähe des Marktes muss eine Hauptstraße sein«, so der Bürgermeister. Beides können sie in Hergerhausen bieten. Das Objekt selbst ist ein hölzernes Serienmodell, für dessen Konzept das Designstudio »design for human nature« den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 erhielt.

urs