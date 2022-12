Kreis Darmstadt-Dieburg muss für seine Kliniken dieses Jahr noch mehr Geld zuschießen

Minus steigt auf 14 Millionen Euro

Darmstadt-Dieburg 13.12.2022 - 12:52 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Defizit des Kreiskliniken-Eigenbetriebs Darmstadt-Dieburg beläuft sich in diesem Jahr auf 14 Millionen Euro. Auf dem Foto zu sehen ist das Krankenhaus in Groß-Umstadt. Dahinter (nicht im Bild) errichtet der LaDaDi derzeit das neue Bettenhaus.

Die rund 2,2 Millionen Euro, um die das Defizit noch einmal gewachsen ist, hängen vor allem mit Erträgen zusammen, die bis Jahresende geringer ausfallen werden als erwartet. Sie sinken auf 92,7 Millionen Euro - bei gegenüber dem Ansatz etwa gleichbleibenden Aufwendungen von 106,7 Millionen Euro.

Vor der Kreistagssitzung erläuterte Betriebsleiter Christoph Dahmen unserem Medienhaus jene Posten, die für die geringeren Einnahmen der Kreiskliniken den Ausschlag geben. »Eine Minderung der erwarteten Erträge liegt wesentlich in den Bereichen Krankenhauserlöse einschließlich der ambulanten Leistungen und den Wahlleistungen Chefarztbehandlung und Unterkunft«, so Dahmen. Bei den Krankenhaus-Leistungen fehlten gegenüber den bisherigen Berechnungen in diesem Jahr Erträge in Höhe von 2,8 Millionen Euro. Bei den Wahlleistungen nahmen die Kliniken 1,2 Millionen Euro weniger ein.

Dies hänge mit den geringeren Fallzahlen sowohl im stationären als auch ambulanten Bereich der beiden Standorte zusammen. Es seien weniger Patienten als erwartet nach Groß-Umstadt und Jugenheim gekommen, »weil die Patienten aufgrund der Pandemie das Krankenhaus nicht aufgesucht haben oder Leistungen verschoben wurden«. In der Folge sinke auch die Nachfrage nach Chefarztbehandlung und der Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer.

In anderen Bereichen erlösten die Kreiskliniken 2022 mehr Geld als geplant, was den Rückgang der Erträge bei den Krankenhauserlösen und Wahlleistungen aber nur teilweise ausglich. Wirtschaftlich positiv schlugen insbesondere Warenrückvergütungen (Boni, Skonti), Erlöse aus den drei Notarzt-Standorten Groß-Umstadt, Dieburg und Seeheim-Jugenheim sowie Erträge aus Vorjahren, die den Kreiskliniken erst dieses Jahr zuflossen, nieder.

Dahmen merkte auch an, dass rückläufige Fallzahlen generell zwar zu geringeren Kosten führten, insbesondere beim Materialverbrauch in den Krankenhäusern. Dies schlage sich aktuell aufgrund der sehr hohen Inflationsrate aber »nur in einem wesentlich geringeren Umfang« nieder. Die Kosteneinsparungen durch weniger Verbrauch würden durch die Preissteigerungen »aufgezehrt«. Zudem wuchsen in den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg die Energiekosten markant.

Die Kreistagsvertreter fast aller Couleur betonten, via Nachtragswirtschaftsplan selbstverständlich auch das höhere Defizit mitzutragen. Mehrere Redner sahen den Fehler in der Gesundheitspolitik von Bund und Ländern und rissen auch die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angestrebte »Revolution« des Systems (unter anderem bei den oft nicht auskömmlichen Fallpauschalen) an. Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) klang diesbezüglich aber nicht sehr euphorisch: »Das Gespenst des Wegfalls von Krankenhäusern auf dem Land ist noch immer vorhanden. Bei dem, was wir bislang im Kleingedruckten zu lesen bekommen haben, ist keine Revolution zu erkennen.«

Jens Dörr