Weltkriegsbome in der Nähe der Frankfurter Messe gefunden

500-Kilogramm-Blindgänger

Frankfurt 10.10.2022 - 15:56 Uhr < 1 Min.

In der Nähe der Frankfurter Messe ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

Am Rebstock-Park im Frankfurter Westen ist am Montagmittag eine 500 Kilogramm schwere Bombe gefunden worden. Der Fundort des Blindgängers liegt in der Angelika-Maschinek-Straße im Stadtteil Bockenheim und damit nur einen Steinwurf von der Messe sowie der angrenzenden A648 entfernt.

Der Blindgänger soll voraussichtlich am Mittwoch vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Bis dahin werde die Bombe von Einsatzkräften bewacht. Zu welcher Uhrzeit die Entschärfung stattfinden soll und welche Stadtgebiete von einer Evakuierung betroffen sind, war zunächst noch nicht bekannt.

dpa/mapi