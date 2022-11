Weitere Flüchtlingsunterkünfte im Main-Kinzig-Kreis in Vorbereitung

Migration: Kreis erhöht eigene Unterbringungskapazitäten noch einmal deutlich, auch um Städten und Gemeinden größeren Puffer zu geben

Hanau 18.11.2022 - 15:26 Uhr 2 Min.

Bereits in den Wochen von Ende November bis Ende Januar werden Wohn- und Schlafplätze im Jugendzentrum Ronneburg, in der neuen Leichtbauhalle an der Kreisrealschule Gelnhausen (jeweils Notunterkunft) sowie in der Containeranlage in Freigericht-Altenmittlau (Gemeinschaftseinrichtung) erstmals belegt. An diesen drei Standorten sind die Arbeiten bereits weit vorangeschritten.

»Der Main-Kinzig-Kreis baut seine Kapazitäten für die Unterbringung Geflüchteter noch einmal massiv aus. Durch unseren Austausch mit den Kommunen wissen wir, dass das vor Ort in den meisten Städten und Gemeinden ebenso geschieht und natürlich auch geschehen muss«, erklärt Landrat Thorsten Stolz. »Denn es ist unsere gemeinsame Verpflichtung, sowohl gesetzlicher als auch humanitärer Art, Woche für Woche den bis zu 160 Menschen, die neu zu uns kommen, ein Obdach und eine Versorgung zu bieten.«

Seit Anfang des Jahres hat der Kreis bereits zehn Gemeinschaftseinrichtungen errichtet und betreibt in den Turnhallen in Birstein, Langenselbold und Wächtersbach sowie in der Mehrzweckhalle in Hanau-Mittelbuchen Notunterkünfte. Der Aufbau weiterer sechs Unterkunfts-Standorte bedeutet somit, dass der Kreis nun sowohl für die kurzfristige Unterbringung (Notunterkünfte) als auch für ein dauerhaftes Wohnen (Gemeinschaftseinrichtung) zusätzliche eigene Plätze schafft.

»Wenn sich die Lage in den nächsten Wochen oder Monaten etwas entspannen sollte, werden wir zum frühest vertretbaren Zeitpunkt den Rückbau der Hallen-Notunterkünfte fortsetzen und die Turnhallen wieder dem eigentlichen Zweck für Schul- und Vereinssport überführen«, kündigt Thorsten Stolz an. »Wir wissen um die enormen Belastungen und Einschränkungen für den Schul- und Vereinssport und errichten aus genau diesem Grund zusätzliche Notunterkünfte außerhalb von Sporthallen.«

Nach dem Kreisausschuss muss am Freitag, 2. Dezember, noch der Kreistag über den Kauf der Bad Soden-Salmünsterer Immobilie abstimmen. Sie soll ab etwa Anfang Februar als Standort zur Erstunterbringung und -versorgung von Geflüchteten dienen. In dem Gebäudekomplex im Salmünsterer Gewerbegebiet sollen dem Beschluss des Kreisausschusses zufolge sowohl ein Betreiber als auch die zuständige Kreisverwaltung eine feste Erreichbarkeit einrichten. Aus der Notunterkunft heraus werden die Menschen nach kurzer Aufenthaltsdauer in die einzelnen Städte und Gemeinden im Kreisgebiet gebracht, wo sie dann dauerhaft unterkommen. Gleiches geschieht bereits an den Notunterkunfts-Stellen in den vier Hallen sowie, in Kürze, zusätzlich am Standort Kreisrealschule in Gelnhausen. Dort sind die Aufbauarbeiten der Leichtbauhalle und der angeschlossenen Versorgungszelte so gut wie abgeschlossen, so dass im Dezember die Belegung für bis zu 150 Personen beginnen kann. Im Jugendzentrum Ronneburg wird der Main-Kinzig-Kreis schon ab November zwei Häuser als Zwischenunterkunft nutzen, um über die Wintermonate die Kapazität zu erhöhen.

In Freigericht geht der Aufbau der Wohncontaineranlage in der kommenden Woche los. Die Wohnmodule sind bereits zum großen Teil angeliefert worden. Als Nächstes geht es um die genaue Positionierung der zweigeschossig ausgerichteten Anlage. Die notwendigen Vorarbeiten am Untergrund und für die Versorgungsleitungen sind hingegen abgeschlossen. Aufgrund von Verzögerungen in einzelnen Gewerken geht der Main-Kinzig-Kreis von einer Erstbelegung im Laufe des Monats Januar aus. Bis zu 80 Menschen werden dann nahe der Freigerichthalle eine dauerhafte Unterkunft finden. Die Vorplanungen für die Anmietung einer Gewerbehalle und zum Aufbau einer Wohncontaineranlage in zwei weiteren Kommunen sind zudem weit gediehen.

Wenn sämtliche bestehenden und neuen Notunterkünfte bis im Frühjahr in Betrieb sind, liegt die Kapazität für die Erstunterbringung und -versorgung bei rund 800 Plätzen. In den Gemeinschaftseinrichtungen des Main-Kinzig-Kreises finden dann rund 1200 Menschen eine Wohnstätte. Seit Anfang des Jahres haben rund 7600 Geflüchtete und Asylsuchende im Main-Kinzig-Kreis eine neue Heimat gefunden. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 772. Sie werden nach einem vom Land Hessen festgelegten System seit März dieses Jahres über die Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen dem Main-Kinzig-Kreis (Notunterkünfte) zugeteilt und dann in Wohnungen beziehungsweise Gemeinschaftseinrichtungen in der Fläche des Kreises untergebracht. Der Main-Kinzig-Kreis nimmt mit bis zu 160 Personen auch im vierten Quartal dieses Jahres als Gebietskörperschaft die mit Abstand meisten Geflüchteten im gesamten Bundesland auf.

Originalmitteilung des Main-Kinzig-Kreises (gekürzt)

Pressestelle des Main-Kinzig-Kreises