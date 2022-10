Weihnachtsmarkt in schwierigen Zeiten

Feste: Wie Babenhausen die 50. Ausgabe in der Stadt stemmen will - Diverse Widrigkeiten

Babenhausen 28.10.2022 - 12:06 Uhr 1 Min.

Kommunen im Krisenmodus: Trotz Sparzwang soll Babenhausens Innenstadt in der Adventszeit zumindest zeitweise stimmungsvoll beleuchtet werden. Foto: Ursula Friedrich

"Gut ist, dass wir bereits vollständig auf stromsparende LED-Lampen umgerüstet haben", so Stadler. Die Weihnachtsbeleuchtung, die jedes Jahr von freiwilligen Helfern aufgehängt wird, soll sich diesmal ausschließlich auf den Altstadtbereich konzentrieren. Zudem gibt es eine reduzierte Leuchtdauer von 17 bis 21 Uhr, uneingeschränkt leuchten darf der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz.

Lichterglanz und Budenzauber? Darf es geben. Der traditionelle Weihnachtsmarkt des Deutschen Roten Kreuzes wird aktuell vom Vereinsvorsitzenden Helmut Fendt vorbereitet. Am ersten Adventswochenende (26. und 27. November) soll der Markt in der Altstadt stattfinden, der sich zum 50. Mal jährt. "Angefangen hat alles 1973 mit dem Kerzenverkauf des DRK", erinnert sich Helmut Fendt, der mit einigen Helfern einen kleinen Stand auf dem Marktplatz aufgeschlagen hatte.

In den vergangenen beiden Jahren war der Markt pandemiebedingt ausgefallen. Jetzt ist Fendt zuversichtlich, trotz aller Widrigkeiten. Das betrifft längst nicht nur die Pandemie und mögliche neue Einschränkungen. Oder die hohen Energiekosten. Es gibt auch Schaustellerkollegen, die in der Pandemie aufgegeben haben, und Händler, die zwar gerne kommen würden, wegen Lieferengpässen im Warensortiment aber noch zögern. Und dann: das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. Mehrere örtliche Gesangsvereine haben abgesagt. Fendt hofft, doch noch ein paar Musiker und Sänger zu organisieren.

30 bis 40 Buden, Karussells und Stände will er zu einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt arrangieren, der sich vom Babenhäuser Marktplatz durch die Bummelgass' über die Schlossgasse und den Schlossplatz bis zur Stadtmühle erstreckt. Der Hobbykünstlermarkt mit über 20 Teilnehmern wird erneut in der historischen Stadtmühle angedockt. Besucher dürfen sich außerdem auf die Begegnungen mit dem Nikolaus freuen und das Heilige Paar in der "lebendigen Krippe" bestaunen. Auch der Rundgang mit Nachtwächter Burkhard Schimpf zurück ins historische Babenhausen am Samstagabend (27. November) ist gesetzt.

Dass die LED-Lampen während des Marktes doch ein paar Überstunden leisten und etwas länger leuchten dürfen, will der Marktmeister noch mit dem Bürgermeister aushandeln. "Ein paar Stände fehlen noch", so Fendt, "aber ich bin zuversichtlich". Wer gerne einen musikalischen Beitrag auf der Weihnachtsmarktbühne beisteuern möchte, ist willkommen (Kontakt: Helmut Fendt, Tel. 0170 5767816). Die Marktzeiten sind samstags von 14 bis 21 und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

urs