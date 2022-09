Wechselbad der Informationen

Wirtschaft: Babenhäuser Conti-Personalleiter und Betriebsrat verdeutlichen bei Betriebsbesuch ihre Positionen - Standort bleibt bis mindestens 2028

Babenhausen 12.09.2022 - 15:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Leut IG Metall bis mindestens 2028 gesichert: Continental-Standort Babenhausen.

Als die Besuchergruppe der Dekanate der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zusammen mit dem Zentrum gesellschaftliche Verantwortung am Freitag zum Betriebsbesuch vor den Werkstoren des Automobilzulieferers ankommt, prasselt nicht nur ein Regenschauer herunter. Es hagelt Informationen.

Arbeitsplatzverlust versus Effizienz und Kostencontrolling. Betriebsrat versus Personalrat - für die Besuchergruppe gibt es nicht nur Regen satt, sondern ein Wechselbad der Informationen. Yilmaz Efe, stellvertretender Betriebsrat, macht den Anfang. »Bei Continental werden bundesweit 4640 Jobs abgebaut, Babenhausen ist mit 2570 am stärksten betroffen«, sagt Efe - »demnächst wird der Standort Karben (Leiterplatten) komplett geschlossen.«

Wolfgang Scheer, Personalleiter des Werks, spricht von »Sozialromantik«, scherzt »ich bin der Übeltäter, der hier Personal abbaut«, und erklärt nüchtern: »Es ist seit zwei Jahrzehnten absehbar, dass die Industriestandorte in Deutschland im Automobilsektor abdanken - wir sind der einzige Zulieferer, der in Europa produziert, die Wettbewerber sind schon lange nicht mehr hier.« Wohin die Reise geht? »Das Auto muss billiger werden, die Technik besser!« Einen leichten Abwärtstrend bei den Beschäftigungszahlen in der Babenhäuser Produktion gibt es bereits: von 1800 in 2020 auf rund 1600 Mitarbeiter, das Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren, die Betriebszugehörigkeit bei 16,9. Stand Januar, so Wolfgang Scheer, lag man insgesamt bei 3000 Beschäftigten in Babenhausen. Einstellen würde man durchaus gerne, etwa im IT-Bereich: Softwarentwickler würden gesucht. Und von den 17 ausgeschriebenen Ausbildungsplätzen in 2022 konnten mangels Bewerbern nur sieben besetzt werden.

Am Standort wird für Konzerne wie Daimler, VW, BMW und Ford produziert. Technik für das Cockpit im Fahrzeug. Die Transformation von der mechanischen Bordanzeige zum volldigitalen Bordcomputer ist längst gemeistert. Digitale Clusters, Head-up-Displays, Hightech im Fahrzeugcockpit lassen die Ohren der Besucher klingeln. Die Geschichte von Continental, die vor 150 Jahren mit der Produktion von Kunststoffreifen für Droschken und Kutschen begann, wird erfolgreich fortgeschrieben. Scheer: »Wir bauen bereits für die nächste Generation.« Auch eine der modernsten Kunststoffspritzereien Europas wird hier betrieben.

Im Arbeits(platz)kampf werden Betriebsrat und Gewerkschaft den Abbau des Produktionsstandorts Babenhausen nicht verhindern - erhalten bleibt nur die Entwicklungsabteilung. Seinen Status als größter Jobgeber im Landkreis Darmstadt-Dieburg durch Continental verliert Babenhausen - nicht aber seine internationale Ausrichtung: Babenhausen bleibt Headquater des Konzers.

»Der Standort Babenhausen bleibt bis mindestens 2028 mit allen Bereichen erhalten«, vermeldet die Geschäftsstelle der IG Metal - knapp drei Jahre »Verlängerung« haben sie im Arbeitskampf herausgeholt. Und: »Die Verhandlungen zu den Zukunftssozialtarifverträgen I und II laufen«, so Yilmaz Efe. Der Kampf um Conti mit Warnstreiks, Autokorsos, Schweigedemos war nicht umsonst. Lapidar habe der Konzern 2019 einen Rahmensozialplan aus 2009 aus der Schublade gezogen, so Efe: »Aber wir haben den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch gezwungen.« Der Zukunfts- und Sozialtarifvertrag, das meint nicht nur interne Vereinbarungen zu Abfindungszahlungen, Treueprämien, die Gründung eines Härtefonds, und mehr. Das meint auch externe Pläne für die Nachnutzung des Betriebsgeländes. Rund 400.000 Quadratmeter Werksfläche hatte Conti 2007 mit der hier ansässigen Siemens VDO Automotive AG erworben (Geburtsstunde des Standorts war 1959, als die VDO Tachometerwerke Adolf Schindling GmbH in Frankfurt das Gelände für ein neues Zweigwerk erwarb und mit 13 Mitarbeitern loslegte).

Das »Headquarter« der Continental AG, die weltweit rund 560 Standorte hat, verbleibt in Babenhausen. Für die Nachnutzung der freiwerdenden Fläche gebe es einen breiten »Ideenkorridor«, so Yilmaz Efe. Start ups, produzierendes Gewerbe, Unternehmenscampus, von Konkretem sei man weit entfernt. Eine Transfergesellschaft könnte aktuellen Mitarbeitern eine Option bieten. Eine Beratungsgesellschaft sei zugeschaltet worden, so Yilmaz; »ich hoffe, dass wir im Betriebsrat im November mehr sagen können«.

Ursula Friedrich