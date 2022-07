Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wasserburg Rückingen: Abgesichert für kommende Feste

Erlensee 17.07.2022 - 14:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Wasserburg Rückingen: Sitz des Heimatmuseums und Gaststätte für Vereinsfeiern. Nach einer ersten Teilsanierung darf das Anwesen wieder genutzt werden.

Erlenseer Vereine, Schulen, Parteien und Verbände hatten in pandemiefreien Zeiten das Anwesen mit der Adresse »An der Wasserburg« regelmäßig gebucht. Das soll auch in dieser Saison vorübergehend wieder möglich sein. Dazu wurden im Rahmen der Teilsanierung grüne Auffang-Netze im Innenbereich der Scheune unter den gesamten Dachstuhl gehängt. Ebenso wurden marode Balken am Fußpunkt einiger Sparren verstärkt und teilweise ausgetauscht. Der Übergang zwischen Dach und Wand wurde im Traufbereich mit Gittern versehen, damit sich während der Schließungszeit im Winter keine Tiere im Gebälk einnisten können. Im Außenbereich fangen neue Regenrinnen das Regenwasser auf.

kay