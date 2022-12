Wartelisten und offene Stellen

Pflege: Auf einer Konferenz des Landkreises Darmstadt-Dieburg werden Entwicklungen und Probleme deutlich

Darmstadt-Dieburg 16.12.2022

Die Eigentümer wechseln werden die Immobilien der Gersprenz-gGmbH, nachdem die Auflösung des Senio-Verbands beschlossene Sache ist.

Ein solches zentrales Treffen ist eine Neuerung. Bislang haben die Treffen auf Ebene von Pflegekreisen regionalisiert stattgefunden. Für jeden dieser Pflegekreise gab es jeweils einen regionalen ehrenamtlichen Ansprechpartner, doch haben sich diese inzwischen bis auf Hannelore Waltz-Kirschbaum zurückgezogen.

Aus Rauchs Erläuterungen wird deutlich, wie sich diese Alterspyramide in absoluten Zahlen niederschlägt. Waren 2011 rund 7000 Einwohner des Landkreises Leistungsempfänger der Pflegeversicherung, ist diese Zahl bis 2019 auf fast 12.000 gestiegen. In diesem Jahr - dem jüngsten der statistischen Auswertung - nahmen knapp 2300 Menschen ambulante Pflege in Anspruch, über 2000 wurden stationär versorgt, über 7000 waren Empfänger von Pflegegeld. Daraus werde deutlich, dass Pflege in der Familie nach wie vor den Schwerpunkt bilde, so Rauch.

Stationäre Pflegeplätze werden in fast allen Kreiskommunen angeboten - mit Ausnahme von Fischbachtal, das allerdings über ein Haus mit Wohnungen für betreutes Wohnen verfügt, Groß-Bieberau, wo es allerdings auch betreutes Wohnen angeboten wird und die Gersprenz-gGmbH eine kleine Dependance unterhält, Schaafheim, wo Bethesda auf Pflegewohnen in Wohngemeinschaften umgestellt hat, jetzt aber vielleicht wieder zurückrudert, und Eppertshausen, wo jedoch ein neues Haus entsteht. Fast überall gibt es auch Angebote der Kurzzeitpflege und der Tagespflege.

Ambulante Dienste sind ebenfalls fast überall im Einsatz, dazu vier Hospizdienste, von denen allerdings nur zwei im Kreis beheimatet sind, und zwar in Groß-Umstadt und Pfungstadt. Die beiden anderen sind ebenso in Darmstadt zu Hause wie die zwei Teams der »Spezialisierten ambulanten Palliativversorgung«.

Dünn gesät ist indes das vollstationäre Angebot für Demenzkranke. Insgesamt gibt es 59 Plätze in drei Einrichtungen - 22 in Groß-Zimmern, ebenfalls 22 in der Westkreis-Kommune Griesheim, und 15 in Bickenbach.

Eine Besonderheit sind die ambulant betreuten Pflegewohngemeinschaften. Davon gibt es im Landkreis, der gerade die Marke von 300.000 Einwohnern geknackt hat, acht Angebote mit 133 Plätzen für unterschiedliche Zielgruppen.

Wohin die Reise geht, wird auch aus der quantitativen Entwicklung der Pflegeangebote deutlich. Gab es 2012 rund 1800 vollstationäre Plätze, sind es aktuell über 2200. Besonders deutlich gestiegen ist das Angebot der Tagespflege von knapp 50 in 2012 auf nunmehr über 250.

Welche Steine auf dem Weg liegen, wird zudem aus den Antworten einer Befragung von Pflegeanbietern deutlich. »Fast alle Anbieter führen Wartelisten«, heißt es. In allen Einrichtungen gibt es offene Stellen. Und als größte Belastungen werden Fachkräftemangel sowie Belastungen durch die Corona-Pandemie genannt.

Diesen Fachkräftemangel tangierten das folgende Referat von Michaela Hauf über den Ausbildungsverbund Südhessen, der unter anderem versucht, die 20-Prozent-Quote der Abbrecher zu senken, und die Vorstellung des Pflegequalifizierungszentrums Hessen, das sich um die Anwerbung, Qualifizierung und Integration von Arbeitskräften aus dem Ausland bemüht.

Hintergrund: Pflegequalifizierungszentrum (PQZ) Hessen Das PQZ Hessen ist ein Projekt des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Es wird durch die Integral gGmbH in Kooperation mit der DRK Schwesternschaft Marburg e.V. durchgeführt und unterstützt und berät alle hessischen Arbeitgeber bei der nachhaltigen Fachkräftesicherung in Pflege und Gesundheitsberufen sektorenübergreifend seit Juni 2021. hol Kontakt: Geschäftsstelle Marburg, Zu den Sandbeeten, 35043 Marburg, Tel. 06421 985484, E- Mail PQZHessen@integral-online.de, Internet www.PQZ Hessen.de