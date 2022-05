Wächtersbacher Messe wird am Samstag eröffnet

Freizeit und Gewerbe: Main-Kinzig-Kreis präsentiert sich mit vielfältigen Themen in Halle 8 - Bis 29. Mai

Hanau Mittwoch, 18.05.2022 - 16:57 Uhr

Der Auf­bau am tra­di­tio­nel­len Stand­ort in Wäch­ters­bach läuft auf Hoch­tou­ren. Doch die be­lieb­te Ver­brau­cher­mes­se im Her­zen des Main-Kin­zig-Krei­ses wird sich nach der Co­ro­na-Pau­se deut­lich ve­r­än­dert prä­sen­tie­ren. Wie sich Land­rat Thors­ten Stolz bei ei­nem Rund­gang über­zeug­te, gibt es teil­wei­se mo­der­ne­re Hal­len, ei­ne neue Auf­tei­lung und bis­her noch un­be­kann­te At­trak­tio­nen. Er­öff­nung ist am Sams­tag, 21. Mai.