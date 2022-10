Vorsitzender: Hanau-Ausschuss liegt im Zeitplan

Rassistischer Anschlag 2020

Wiesbaden 23.10.2022

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im hessischen Landtag zum rassistischen Anschlag von Hanau, Marius Weiß (SPD), rechnet mit einem Abschluss des Gremiums wie geplant in der laufenden Legislaturperiode. «Für unser Ziel, dass wir fertig werden, sieht es gut aus», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Für Ende Mai nächsten Jahres sei die Vernehmung der letzten Zeugen geplant - darunter Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU). Danach seien noch weitere Termine angesetzt, bei denen es bereits um die Auswertung gehen könnte.

Bei den kommenden Ausschusssitzungen in diesem Jahr soll es unter anderem um die Erreichbarkeit des Hanauer Notrufes, die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden, den Umgang mit den Angehörigen und die Einsatztaktik der Polizei gehen. Am Montag (24. Oktober) soll Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) zum Notausgang an einem der Tatorte befragt werden. Die Tür war am Tatabend mutmaßlich verschlossen. Überlebende und Hinterbliebene hatten Vorwürfe an die Behörden erhoben, weil ein möglicher Fluchtweg verschlossen war.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob es rund um die Tat zu Behördenfehlern kam.

«Das Miteinander im Ausschuss war bislang - vor allem am Anfang - definitiv gut, auch wenn es sich bei den zurückliegenden Sitzungen etwas zugespitzt hat», sagte Weiß. Das liege sicherlich auch daran, dass inzwischen die politische Bewertung eine stärkere Rolle spiele. Insgesamt sei die Atmosphäre jedoch deutlich besser als in anderen Untersuchungsausschüssen.

«Ich will einer Bewertung nicht vorweg greifen, jedoch wird der Ausschuss nach meiner Einschätzung Ergebnisse vorlegen können», sagte Weiß. Allerdings müsse auch klar sein, dass nicht alle durchaus berechtigten Fragen, etwa von den Angehörigen, würden beantwortet werden können, betonte er. «Bei einem persönlichen Treffen habe ich den Hinterbliebenen zu erläutern versucht, was ein Ausschuss leisten kann - und was nicht.» Für jede Familie gebe es für die Sitzungen einen festen Beobachterplatz im Plenarsaal.

Nach Einschätzung der Obfrau der Grünen, Vanessa Gronemann, «ergibt sich bislang ein kritisches Bild über viele Ereignisse in der Tatnacht und danach». Im Umgang mit den Angehörigen und den Opfern seien gravierende Fehler gemacht worden. «Dies gilt auch für die Themenkomplexe Notruf und Notausgang.» Von den kommenden Sitzungen erwartet Gronemann sich unter anderem Aufklärung über die Versorgung der Opfer in der Tatnacht sowie über die Einsatztaktik der Polizei am Wohnhaus des Täters.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen bisher zähle, dass der Täter ein Einzeltäter und psychisch schwerst krank gewesen sei, teilte die CDU-Fraktion mit. «Die entsetzliche Tat war objektiv durch die Behörden nicht zu verhindern.» Die Polizei sei in Rekordzeit mit zahlreichen Kräften vor Ort gewesen und habe mit höchstem Einsatz diese bisher nicht gekannte Situation bewältigt. «Aus heutiger Sicht wird die Polizei bei einer solchen Lage künftig in der Angehörigenbetreuung optimierter handeln», erklärte die CDU-Fraktion.

Der Obmann der AfD-Fraktion, Robert Lambrou, erklärte: «Es konnten bisher kaum wirklich gravierende Fehler der Behörden im U-Ausschuss festgestellt werden.» Einzige Ausnahme sei die fehlende Weiterleitung der Notrufe. «Die übrigen Vorwürfe werden teils übertrieben und politisch instrumentalisiert», sagte Lambrou. Von den kommenden Sitzungen erhoffe er sich Erkenntnisse über die Stürmung des Hauses des Täters und detaillierte Auskünfte aus der Befragung von Innenminister Beuth.

Die Abgeordnete der Linksfraktion, Saadet Sönmez, kommt dagegen zu der Einschätzung, dass der Ausschuss ein vielfaches Versagen der Polizei aufgedeckt habe. Unter anderem habe es für die Beamten und Beamtinnen in Hanau keine ausreichende Einweisung in die Notrufanlage gegeben. Außerdem gebe es keinen vollständigen und abschließenden Tatortbefundbericht von der Arena-Bar. «Hinzu kommt: Ein eigenständiger Aufklärungswille gegenüber den Angehörigen und der Öffentlichkeit ist genauso wenig erkennbar wie eine neue Fehlerkultur», erklärte Sönmez.

Der FDP-Obmann Jörg-Uwe Hahn teilte mit: «Die wichtigste Erkenntnis ist für mich die übereinstimmende Feststellung aller Fachleute, dass der Täter trotz der sehr besonderen Lage und der beiden Tatorte noch in der Nacht identifiziert und in seinem Haus, wenn auch tot, aufgefunden wurde.» Leider habe es bei der Versorgung der Angehörigen erhebliche Mängel gegeben, auch kulturelle Missverständnisse. «Diese Mängel werden hoffentlich behoben.»

