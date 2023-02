Vor der OB-Wahl - diese Themen beschäftigen Frankfurt

Nach Feldmann-Abwahl

Frankfurt 21.02.2023 - 15:29 Uhr 2 Min.

Ein Auto fährt im Stadtteil Sachsenhausen an Wahlplakaten der Kandidaten Mike Josef (SPD, l-r), Uwe Becker (CDU), Maja Wolff (unabhängig) und Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen) vorbei, die sich für die Wahl des Frankfurter Oberbürgermeisters bewerben.

Bezahlbarer Wohnraum, Sanierung und Neubau von Schulen, ein sichereres Bahnhofsviertel oder ein klimaneutrales Frankfurt. In Hessens größter Stadt wird in rund eineinhalb Wochen (5. März) ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt - und es gibt zahlreiche Themen, die dringend angepackt werden müssen. Als Favoriten gehen vor allem Uwe Becker (CDU), Mike Josef (SPD) und Manuela Rottmann (Grüne) ins Rennen. Gefühlt liegen viele ihre Positionen relativ nah beieinander. Aber es gibt auch Unterschiede.

SICHERHEIT: Vor allem die Zustände im Frankfurter Bahnhofsviertel - Drogen-Deals, Prostitution, Müll - sorgen für Diskussionen sogar über die Stadt hinaus. CDU-Kandidat Becker hat mehr Sicherheit und Sauberkeit zu einem Schwerpunkt in seinem Wahlkampf gemacht. Der 53-Jährige setzt auf mehr Videoüberwachung und mehr Polizei - dafür spricht sich auch SPD-Kandidat Josef aus, ebenso wie für die Einrichtung einer Waffenverbotszone. Mehr Hilfe für Drogenabhängige wollen alle drei Kandidaten. Und nicht nur die Grünen-Politikerin Rottmann fordert, dies müsse auch im Umland geschehen - als Antwort auf die Kritik, Frankfurt ziehe mit seinem Unterstützungsangebot Abhängige an wie ein Magnet.

VERKEHR: Die Innenstadt attraktiv halten und dennoch die Verkehrsdichte reduzieren - wie das gelingen kann, ist unter den Kandidaten umstritten. Während der CDU-Kandidat beispielsweise den Bau eines Tunnels unter dem Mainkai für denkbar hält, um dem Autoverkehr Herr zu werden, sollen nach dem Willen der Grünen-Kandidatin Radfahrer, Fußgänger sowie Bus und Bahn auf Kosten des Autoverkehrs mehr Platz erhalten. Weniger Autos in der Stadt ist auch die Linie des 40-jährigen Josef von der SPD. Den Ausbau von Bus und Bahn halten alle drei Kandidaten für nötig - ebenso wie günstigere Fahrkarten.

KLIMA: «Frankfurt bis 2035 klimaneutral zu machen», so lautet erwartungsgemäß das Hauptziel der Grünen-Kandidatin Rottmann. Dafür setzt die 50-Jährige auf mehr Stadtgrün, auf eine Halbierung der Lebensmittel- und Verpackungsabfälle bis 2030 und auf nachhaltiges Bauen, etwa durch Sanierung statt Abriss. Becker betont, dass ein nachhaltiges Frankfurt auch bezahlbar bleiben muss. Ab 2030 solle Energie nur noch aus erneuerbaren Quellen kommen, von Photovoltaik auf allen Dächern bis zur Nutzung von Geothermie. Und der bisherige Planungsdezernent Josef (SPD) sagt beispielsweise: «Mieterschutz und Klimaschutz, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir müssen unsere Wohnungen besser dämmen und energetisch optimieren.»

WOHNEN: Wie in vielen Großstädten fehlt es auch in Frankfurt an bezahlbarem Wohnraum. Dem soll - da sind sich alle Kandidaten einig - mit dem Bau neuer Wohnungen entgegengewirkt werden. Frankfurt müsse organisch wachsen, betont Becker. Rottmann will neue Baugebiete und erklärt: «Der dramatische Schwund geförderten Wohnraums der letzten Jahre muss gestoppt werden.» Der bisherige Planungsdezernent Josef will eine konsequente Anwendung der Gesetze zum Mieterschutz vor Vertreibung sowie ein Verbot von spekulativem Wohnungsleerstand.

SCHULEN: Dass das Angebot kräftig ausgebaut werden muss, ist unter den Kandidaten unstrittig. Mit einem «Schulbaubooster» in Höhe von jährlich 100 Millionen Euro will CDU-Kandidat Becker Neubauten, Sanierungen und Digitalisierung vorantreiben. Eine Milliarde Euro zusätzlich verspricht SPD-Kandidat Josef in den kommenden Jahren für den Bau neuer Schulen, Sanierungen und neue Kitas. Rascher Bauen ist die Forderung der Grünen-Kandidatin Rottmann: Planungen und Grundstücksauswahl dürften nicht immer wieder in Frage gestellt werden. Und sie hat noch eine eher ungewöhnliche Forderung, nämlich das «Frankfurt-Jahr» für alle 9. Klassen, in dem die Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts Erfahrungen in Betrieben und mit gesellschaftlichem Engagement machen können.

