Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Von Weltraum bis Finanzplatz: Hessens unbekannte Beauftragte

Die ersten aus der zweiten Reihe

Wiesbaden 29.09.2022 - 09:18 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vier der Landesbeauftragten in Hessen (von links): Daniela Birkenfeld (Opfer), Uwe Becker (Antisemitismus), Johann-Dietrich Wörner (Weltraum), Alexander Roßnagel (Datenschutz).

Es gibt sie für Tierschutz und Behindertenrechte, gegen Antisemitismus und Fluglärm, aber auch für den Weltraum: die Beauftragten. 16 Landesbeauftragte hat das Land Hessen laut Staatskanzlei. Dazu kommen zwei Landesbeauftragte, die gesetzlich vorgeschrieben sind, sowie drei Regionalbeauftragte. Wofür braucht man sie und was kosten sie den Steuerzahler?

Gruppe eins unter den Beauftragten wird nicht gewählt, sondern per Kabinettsbeschluss «bestellt», wie ein Sprecher der Landesregierung erklärt. «Sie werden in Bereichen eingesetzt, in denen die Landesregierung im Dienst für die Gesellschaft besondere Schwerpunkte und Akzente setzen will.» Ernannt werden Personen, «deren Vita einen besonderen Bezug zum Thema aufweist» oder «die eine besondere Expertise und Nähe zum jeweiligen Tätigkeitsbereich haben».

«Die Aufgabe eines Landesbeauftragten besteht im Wesentlichen darin, Kontakte zu den jeweiligen Verbänden, Institutionen und Organisationen zu pflegen und zu intensivieren», erklärt der Sprecher. Sie beraten aber auch die Landesregierung, schreiben Berichte und sind Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger.

Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker recht bekannt

Die bekanntesten hessischen Beauftragten kennt man sogar vom Namen, etwa den Antisemitismusbeauftragten Uwe Becker oder die Tierschutzbeauftragte Madeleine Martin. Weniger bekannt sein dürften die Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, Menschen mit Behinderungen oder Kinder- und Jugendrechte. Es gibt eine Opferbeauftragte, eine Fluglärmbeauftragte und einen Mobilitätsbeauftragten - thematisch ist das nicht überraschend.

Kaum jemand dürfte aber wissen, dass es auch eine Beauftragte für barrierefreie IT gibt und einen Informationssicherheitsbeauftragten der Landesverwaltung, einen Sonderbeauftragten für den Finanzplatz Frankfurt, einen Beauftragten für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, einen für den Versicherungsbereich und einen UNESCO-Welterbebeauftragten. Es gibt sogar einen Beauftragten für die Beziehungen zu Wisconsin und Nordamerika und einen hessischen

Weltraumbeauftragten.

Bezahlung ist unterschiedlich

Landesbeauftragte können haupt- oder ehrenamtlich tätig sein. Hauptamtlich sind zum Beispiel Tierschutz und Heimatvertriebene, ehrenamtlich der Opferschutz und die Mobilität. Laut Staatskanzlei richtet sich das nach dem jeweiligen Arbeitsaufwand. Manche Beauftragte üben das Amt auch quasi qua Amt aus, beispielsweise ist der Posten des UNESCO-Beauftragten mit dem des obersten Denkmalpflegers verknüpft oder der für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung mit dem Präsidenten des Rechnungshofs.

Auch die Vergütung ist sehr unterschiedlich. Der Antisemitismusbeauftragte wurde kürzlich zum Staatssekretär ernannt und wird entsprechend vergütet. Die meisten Beauftragten bekommen eine Aufwandsentschädigung von 2000 oder 3000 Euro monatlich, manchmal kommen Reisekosten dazu. Einige Posten, etwa der Sonderbeauftragte für den Finanzplatz Frankfurt, werden gar nicht vergütet. Hauptamtliche sind in den Besoldungsgruppen B2 und B3 eingruppiert. Wer, wie etwa die Fluglärmbeauftragte, ihre Funktion ihm Rahmen ihrer Tätigkeit für ein Ministerium ausübt, wird nicht extra entlohnt.

Gebürtiger Darmstädter Jan Wörner Ex-Esa-Chef

Manche Namen kennt man aus ihren früheren Jobs: Uwe Becker (Antisemitismus) war Kämmerer der Stadt Frankfurt, Daniela Birkenfeld (Opfer) war dort Sozialdezernentin. Clemens Reif (US-Beziehungen) war stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion, Volker Sparmann (Mobilität) Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds. Johann-Dietrich Wörner (Weltraum) war Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA.

Neben den 16 Landesbeauftragten, die vom Kabinett ernannt werden, gibt es zwei weitere, die vom Landtag gewählt werden. Das sind der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Alexander Roßnagel, und der Bürger- und Polizeibeauftragte des Landes Hessen. Dieser Posten ist allerdings vakant.

Für Polizei ist aktuell niemand zuständig

Der Bürger- und Polizeibeauftragte soll als unabhängige Instanz im Konfliktfall zwischen Bürgern und der Polizei zu vermitteln und auch als Vertrauensperson für polizeiinterne Auseinandersetzungen dienen. Eigentlich sollte die Stelle Anfang 2022 erstmals besetzt werden. Aber der Kriminologe Rafael Behr sagte im vergangenen Oktober aus gesundheitlichen Gründen ab.

Basis für die Arbeit dieser Art von Beauftragten sind Gesetze. Dass es einen Bürger- und Polizeibeauftragten geben soll, hat der Landtag im Dezember 2020 beschlossen. Der Posten des Datenschutz-Beauftragten ist im Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz festgeschrieben.

«Offensive Land hat Zukunft»

Allerdings ist die Liste mit diesen 18 noch immer nicht vollständig. Mit der «Offensive Land hat Zukunft» wurden 2019 drei Regionalbeauftragte geschaffen - für jeden Regierungsbezirk einer. Laut Umweltministerium sind sie «als Kontaktangebot und Begleitung vor Ort unterwegs», wie ein Sprecher sagt.

Mit den Regionalbeauftragten beschäftigte sich kürzlich eine Kleine Anfrage der Landtags-Grünen. Aus der Antwort von Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) geht hervor, dass die drei 2021 insgesamt knapp 5400 «Kontakte» mit Politikern, Vereinen, Institutionen und Bürgern hatten. Hinz sieht sie als «Kümmerer». Sie informierten vor allem über jeweils aktuelle Förderprogramme, Wettbewerbe und Aufrufe, mit denen die Kommunen Geld bekommen können.

In Weilrod (Hochtaunuskreis) wurde zum Beispiel nach Fördermöglichkeiten gesucht, um eine Kirchenruine für Veranstaltungen nutzen zu können. In Breitenbach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) sollte eine Leichtathletik-Anlage entstehen. Ein Bundesprogramm wollte das Projekt nicht fördern. Die Regionalbeauftragten suchten Alternativen.

Der Bund der Steuerzahler Hessen will kein «Pauschalurteil» zu den Beauftragten abgeben: Man müsse sich jeden Einzelfall im Detail anschauen, sagt der Vorsitzender des Steuerzahlerbundes, Joachim Papendick. Die Frage, ob es für bestimmte Themenfelder sinnvoll und notwendig ist, einen Beauftragten oder eine Beauftragte zu installieren, müsse politisch entschieden werden. Erst im zweiten Schritt könne man dann hinterfragen, wie der Beauftragte entlohnt werde.

Sandra Trauner (dpa)