Von unansehnlicher Brachfläche zur grünen Oase: Zehn Jahre Bürgerpark in Harpertshausen

Ortsbild: Vor genau einem Jahrzehnt begann die Umgestaltung des 350 Quadratmeter großen Areals

Babenhausen 21.08.2022 - 15:56 Uhr 1 Min.

Die Bürger des Babenhäuser Stadtteils Harpertshausen haben vor zehn Jahren eine unansehnliche Brachfläche mitten im Ort zu einem Bürgerpark umgestaltet, den sie seither ehrenamtlich pflegen.

Vor genau zehn Jahren begann die Umgestaltung des 350 Quadratmeter großen Areals, die auf die Initiative der beiden Bürgerinnen Martina Seuß und Petra Krämer zurückgeht und in der viel bürgerschaftliches Engagement steckt. Ursprünglich wollten die Ingenieurin und damalige Ortsbeirätin Seuß und die erfahrene Gärtnerin Krämer aus dem Schandfleck einen Bürgerpark machen mit Bauerngarten, Spielplatz und Ruhezonen. Klimawandel und urbaner Hitzestress waren damals in der Wahrnehmung noch nicht so präsent. Dennoch hatten die beiden Initiatorinnen bei ihrem Gestaltungskonzept und der Auswahl der Pflanzen jene Themen bereits im Blick.

Pflanzen geeignet für trockene Phasen

»Wir haben uns damals für Pflanzen entschieden, die gut mit längeren Trockenphasen zurechtkommen, hitzeresistent sind und viel CO2 binden«, erzählt Martina Seuß. Ein Blauglockenbaum, mit dem inzwischen auch manche Förster versuchen, die Wälder klimafest zu machen, wächst daher schon seit zehn Jahren in Harpertshausens Dorfmitte. Vier Platanen bilden ein dichtes Blätterdach über einem Freiluft-Schachbrett und am südlichen Eingang des lang gestreckten Parks spendet ein Ahornbaum Schatten. Duftender Lavendel, Flieder und Salbei flankieren einen Fußweg, der durch den kleinen Park mäandert.

Heute sind viele Harpertshäuser und auch Ausflügler froh, sich am Brunnenwasser erfrischen zu können. Denn der vierte Hitzesommer in Folge zeigt, dass kleine, grüne Oasen in Innenstädten und Dorfzentren für die Lebensqualität und die Gesundheit der Bewohner immer wichtiger werden.

Schon seit langem warnen Städteplaner vor den Folgen von urbanem Hitzestress und empfehlen als Gegenmaßnahme, die Innenstädte grüner zu machen. Neben naturnahen Gärten, Dach- und Fassadenbegrünung werden »Westentaschen-Parks« empfohlen. Gemeint sind kleine Grünanlagen, die für Schatten und Kühlung sorgen, Luftqualität und Mikroklima verbessern und zudem einen schönen Anblick bieten.

Viele Bürger spendeten

Drei Jahre dauerten die vorbereitenden Arbeiten, die 2012 begannen und im Sommer 2015 in ein Eröffnungsfest mündeten. Statt eines teuren Planungsbüros hatte eine Projektgruppe aus Harpertshäuser Bürgern die Gestaltung übernommen, nach preiswerten Materialien wie Steinen für die Einfriedung gesucht und Fördermittel akquiriert, unter anderem aus dem Fraport-Umweltfonds, der das Projekt mit 8000 Euro förderte. Die Stadt bezuschusste die Parkanlage mit 40.000 Euro. Mehrere Gönner im Dorf spendeten für die Verschönerung ihrer Ortsmitte, Hochzeitspaare stifteten Rosenpflanzen.

Unterstützung erhielten die Ehrenamtlichen vom städtischen Bauamt, sowie von Menschen aus einem Wiedereingliederungsprojekt der Kreisagentur für Beschäftigung. Bis heute kümmern sich die Dorfbewohner selbst um die Pflege ihres der Bürgerparks.

Melanie Schweinfurth