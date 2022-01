Von der Politik in die Wirtschaft

Abschied: Ehemalige Sozialdezernentin Rosemarie Lück aus Darmstadt-Dieburg wird Managerin einer Gaststätte

Die ehemalige Sozialdezernentin Rosemarie Lück. Foto: Klaus Holdefehr

"Ich wäre zweifellos wiedergewählt worden, wenn ich mich erneut zur Wahl gestellt hätte", räumt sie im Gespräch mit der Presse Mutmaßungen vom Tisch, dass interner Zwist die Entscheidung befördert haben könnte. Die 1961 geborene Soziologin, die einen erwachsenen Sohn hat und mit Partner in Groß-Umstadt lebt, wollte ihrem Leben schlicht noch einmal eine neue Wendung geben. Aber: "Keine Ahnung, was ich anschließend mache", meinte sie im August. Inzwischen weiß sie: "Ich werde Managerin einer Gaststätte. Ich werde den Schwarzen Adler in Michelstadt leiten."

Vom Öffentlichen Dienst in die (freie) Wirtschaft also. "Ich bin zu jung, um mich jetzt einfach auszuruhen", sagt die passionierte Handballerin, die um ein Haar Sport studiert hätte. "Aber dann habe ich mir gesagt, dass ich auch ohne Studium Handball spielen kann, und habe mich für Soziologie entschieden." Nun knüpft sie mit dem Schritt in die Gastronomie an einen früheren Abschnitt der Lebensgeschichte an: "Ich habe schließlich zehn Jahre lang gekellnert."

Studiert hat sie in Marburg. Die dortige Phillips-Universität war eine Hochburg der Linken, "und das hat auch ein Stück weit die Stadtkultur geprägt", erinnert sich Lück. Mit ihrer Abschlussarbeit über "die Quote" setzte sie einen Wegweiser, der viele weitere Stationen ihrer Laufbahn bestimmen sollte. "Ich habe Frauenpolitik gemacht", zunächst als Mitarbeiterin der Marburger Uni, dann vier Jahre lang als Frauenbeauftragte der Stadt Hanau. Beim Landkreis Darmstadt-Dieburg hat sie das Frauenbüro geleitet, aber auch die Volkshochschule und das Kulturamt.

Einer besonderen Herausforderung hat sich die Politikerin mit sozialdemokratischer Vorprägung ab 2005 mit dem Aufbau der Kreisagentur für Beschäftigung (KfB) nach dem hessischen Optionsmodell gestellt. Dabei ist zu bedenken: Diese Behörde ist Instrument für die Umsetzung von Hartz IV, und die damit verbundenen Veränderungen waren in der SPD durchaus umstritten. "Wir haben versucht, das Beste draus zu machen", sagt Lück. "Zum Beispiel haben wir als Fallmanager zunächst vorzugsweise Sozialpädagogen eingestellt."

Oft hat sie als Jugend- und Sozialdezernentin den Kontakt zu den Adressaten ihres Wirkens gesucht. Besonders gerne erinnert sie sich an die Raucherpausen der Regionalprojekte, bekannt als "Ich lebe und arbeite in?", mit denen die KfB ein besonderes Förderinstrument für ihre Arbeitssuchenden entwickelt hat. Engen Kontakt hatte sie zu den Geflüchteten, die 2015 zu Tausenden Schutz und Hilfe in Deutschland und im Landkreis suchten - ein Engagement, das sie nahe an die Grenze ihrer Kraft brachte.

Akzente hat sie auch mit den Pflegestützpunkten und Erziehungsberatungsstellen im Westen und Osten des Landkreises gesetzt. Und ihr Name steht für die "Strategische Sozialplanung", die künftig entscheidungs-begründendes Instrument der Sozialpolitik des Landkreises werden soll. "Die Entwicklung niederschwelliger Angebote wird aber noch eine Weile dauern." Die Fortsetzung dieser Geschichte überlässt sie ohne Phantomschmerz ihrer Nachfolgerin Christel Sprößler. Schwerer fällt es ihr, keinen Einfluss mehr auf die sozialpolitischen Einschnitte nehmen zu können, die es in Folge der Konsolidierungs-Forderungen des Regierungspräsidiums Darmstadt wohl geben wird. Schwer fällt ihr auch der Abschied von Mitarbeitenden und Weggefährten.

Eines bleibt: das gevierteilte rote Pferd an der Wand des Büros. "Das Bild habe ich auf einer Ausstellung des Waldhofs Ober-Ramstadt gesehen, einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Es hat mir so gut gefallen, dass ich es gekauft habe. Und ich lasse es hier, weil es einfach eine große Wand braucht."

hol

Zur Person: Nachfolgerin Christel Sprößler "Zuhören - Verstehen - Handeln" hat Rosemarie Lücks Nachfolgerin Christel Sprößler ihre neue Homepage als Sozial- und Jugenddezernentin im Landkreis Darmstadt-Dieburg überschrieben. Diese Kompetenzen hat die 54-jährige Sozialdemokratin, verheiratet und Mutter einer Tochter, bereits ab 1997 als Gemeindevertreterin und ab 2003 als Bürgermeisterin von Roßdorf unter Beweis stellen können. Seit 2006 gehörte sie dem Kreistag an, wo sie ab 2011 Vorsitzende der SPD-Fraktion war. Die Bürgermeister-Kreisversammlung leitete sie ab 2019. 2017 wurde sie von ihrer Partei als Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 186 nominiert, unterlag allerdings knapp. Im vergangenen Jahr wurde sie als einzige Kandidatin für das Bürgermeisteramt in Roßdorf wiedergewählt. (hol)