Von Biomüll zu Biogas: Wie aus altem Gemüse wertvolles Gas wird

"Nur Wärme und Wasser"

Frankfurt 15.12.2022 - 09:06 Uhr 2 Min.

Ein Biogasspeicherballon auf dem Gelände des Unternehmens Rhein-Main Biokompost GmbH (RMB).

Für Peter Dumin hat die Gaskrise auch etwas Gutes. «Wir blicken optimistisch in die Zukunft, die Energieproblematik spielt uns in die Karten», sagt der Chef der Rhein-Main Biokompost GmbH (RMB) in Frankfurt. In dem Betrieb am östlichen Stadtrand werden pro Jahr um die 50 000 Tonnen Biomüll und Grünschnitt von Wertstoffhöfen verwertet und in Biogas sowie Kompost umgewandelt.

Die Abfälle - die nicht nur aus Frankfurt sondern auch aus dem benachbarten Kreis Offenbach stammen - vergären in der Anlage innerhalb von drei Wochen zu Biogas. «Wir tun da keine Chemie rein, nur Wärme und Wasser, der Rest funktioniert von alleine und ganz biologisch», beteuert Dumin. Das Biogas wird dann via Kraft-Wärme-Kopplung in Strom und Wärme umgewandelt. «2021 haben wir siebeneinhalb Mal mehr Energie erzeugt, als die ganze Anlage verbraucht», sagt der Chef.

Die aktuelle Gaskrise hat das Recycling-Verfahren zuletzt wieder stärker in das Bewusstsein gerückt. Geht es nach der Branche, könnte auch noch mehr passieren: Aktuell deckten die Biogasanlagen etwa ein Prozent des deutschen Gasbedarfs ab, erklärt Peter Kruth, der Präsident des Entsorgungswirtschaftsverbandes BDE, in Berlin. «Diesen Wert könnten wir auf zwei Prozent erhöhen», sagt er - und betont: Biomethan könnte Erdgas in allen Anwendungsbereichen ersetzen.

Auch das Land Hessen sieht in den Biogasanlagen einen wichtigen Beitrag «zum Klimaschutz und zu einer effizienten Ressourcenverwendung». Laut dem Umweltministerium in Wiesbaden hat bislang etwa die Hälfte der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in Hessen eine vollständige oder teilweise Bioabfallvergärung umgesetzt. Ziel sei, weitere Vergärungsanlagen zu schaffen.

Auch die aktuellen Zahlen des Ministeriums zeigen, dass es noch Potential gibt: Demnach landeten im vergangenen Jahr rund 255 000 Tonnen der über die häusliche Müllsammlung erfassten Bioabfälle in den Vergärungsanlagen, was etwa 41 Prozent entspricht.

In der Anlage im Osten Frankfurts bringen derweil die Lastwagen immer neue Mengen an Biomüll vorbei. In der riesigen Halle liegt ein beißender Geruch in der Luft. Dort zerkleinert eine Maschine zunächst die Abfälle, dann werden metallische Fremdstoffe mit Hilfe von Magneten aussortiert, bevor die Masse dann gesiebt und beispielsweise von Kunststoffen befreit wird.

Jetzt im Dezember sind noch immer viele Blätter in den riesigen Biomüllbergen zu sehen. «Am Müll kann man auch die Jahreszeiten mitverfolgen», sagt der Sprecher der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH (FES). Aktuell gebe es viel Laub, bevor dann im Januar dann die Weihnachtsbäume kämen.

Je nach Konsistenz kommt der gesiebte Bioabfall dann entweder in die Vergärung oder in die Kompostierung. Das beim Vergärungsprozess freigesetzte Biogas geht dann zum einen zu den betriebseigenen Blockheizkraftwerken. Der weitaus größerer Teil, etwa 80 Prozent, wird zu einer Aufbereitungsanlage weitergeleitet, wo Biomethan daraus hergestellt wird, das dann in das öffentliche Erdgasnetz eingespeist wird.

Sowohl die Branche, als auch die Politik ist sich einig, dass es Luft nach oben gibt: «Noch immer landen zu viele Bioabfälle im Restmüll», moniert der BDE. Oder eben Restmüll in der Biotonne. Besonders Kunststoffe könnten zu einer Verunreinigung des Bodens durch Mikroplastik führen, warnt das Umweltministerium. «Oberstes Ziel sollte daher sein, die Erfassung der Bioabfälle weiter zu steigern und gleichzeitig aber auch die Qualität zu verbessern.»

