Vollsperrung der L 3115 zwischen Groß- und Klein-Zimmern

Baustelle: Arbeiten an der L 3115 beginnen am 12. September

Groß-Zimmern 04.09.2022 - 15:33 Uhr < 1 Min.

Ziel der Maßnahme ist es, eine sichere Radwegeverbindung entlang der Landesstraße für den Schul- und Freizeitverkehr zu schaffen. Zudem erfolgt im Rahmen der Baumaßnahme eine Fahrbahnerneuerung der Landesstraße, der Ersatzneubau der Brücken über den Flutgraben und den Katzengraben, sowie die Errichtung einer Fischaufstiegsanlage.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der Landesstraße und der Erneuerung der Brückenbauwerke können die Bauarbeiten, die bis voraussichtlich bis Mitte 2024 andauern werden, nur unter Vollsperrung der Landesstraße durchgeführt werden.

Die Umleitung erfolgt über die gesamte Bauzeit von Klein-Zimmern über die Kreisstraße K 126 (Marktstraße) nach Dieburg auf die K 128 und von dort weiter zur L 3114 nach Groß-Zimmern. Aus Groß-Zimmern erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung. Für den Rad- und Fußverkehr wird eine separate Umleitung entlang des Katzengrabens zum Hans-Geiß-Weg eingerichtet.

Die Baumaßnahme umfasst die Herstellung eines rund 660 Meter langen Rad- und Gehweges zwischen dem Ortsteil Klein-Zimmern und der Kerngemeinde Groß-Zimmern. Dieser beginnt in Groß-Zimmern hinter der Zufahrt Hans-Geiß-Weg und endet am Beginn des bereits realisierten Radweges im Bereich des St. Josephshauses in Klein-Zimmern.

Die Baukosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Der Gewässerverband ist mit Kosten von rund 1,2 Millionen Euro für die Herstellung der Fischaufstiegsanlage an den Gesamtkosten beteiligt.

