Vier Märchen und ein Sommernachtstraum

Freizeit: Programm der Hanauer Brüder-Grimm-Festspiele 2022 präsentiert

Hanau 07.09.2021 - 12:22 Uhr

»Die Rückkehr zum erprobten Konzept setzt auch ein Zeichen, dass wir dem kommenden Sommer optimistisch entgegensehen. Auch wenn die Pandemie noch nicht beendet ist, tasten wir uns unter Beibehaltung aller Vorsicht zu der Möglichkeit vor, die nächste Saison wieder unter voller Auslastung der Spielstätte spielen zu können«, erklärte Kaminsky.

Seit 1985 werden die weltberühmten Erzählungen der in Hanau geborenen Brüder Jacob und Wilhelm Grimm mit den Festspielen lebendig gehalten. Erst das Corona-Virus sorgte 2020 für den ersten Ausfall in der Festspielgeschichte. In diesem Jahr kehrten die Festspiele trotz Pandemie und allen damit verbundenen Widrigkeiten zurück auf die Bühne. Die 38. Spielzeit wird ganz traditionell mit einem Musical eröffnet - diesmal ist »Drosselbart« nach dem Märchen von König Drosselbart auf der Bühne des Amphitheaters zu sehen. Peter Lund (Libretto und Liedtexte) und Wolfgang Böhmer (Komposition) wurden mit der Umsetzung des Märchenstoffes betraut. Peter Lund ist mehrfacher Gewinner des Deutschen Musicaltheaterpreises, sowohl in der Kategorie bestes Musical als auch in den Kategorien bestes Buch, beste Liedtexte und beste Regie. Wolfgang Böhmer ist Preisträger für die beste Komposition.

In der Saison 2022 steht neben dem Musical auch »Brüderchen und Schwesterchen« als Familienstück mit Musik auf dem Spielplan. Das Stück entwickelt Lukas Nimschek (Komposition), bekannt als Sänger der Band »Deine Freunde« und Juror bei der Casting-Show »The Voice Kids«, zusammen mit Franziska Kuropka (Liedtexte und Buch). Beide gemeinsam haben schon mehrfach erfolgreiche Uraufführungen in Braunschweig und Hamburg auf die Bühne gebracht.

Zusätzlich zeigen die Festspiele das Schauspiel »Aladin und die Wunderlampe«. Das Buch hierfür schreibt Frank-Lorenz Engel: »Nachdem wir in diesem Jahr die Dramatisierung einer Grimm'schen Sage auf dem Spielplan hatten, ist es spannend, den berühmten Stoff aus der orientalischen Märchensammlung 1001 Nacht zu beleuchten. Das Motiv des dienstbaren Geistes findet sich übrigens ebenfalls bei den Brüdern Grimm im Märchen 'Das blaue Licht'.«

Ergänzt wird der fabelhafte Reigen mit »Ein Sommernachtstraum« von William Shakespeare in der Übersetzung des Grimm'schen Zeitgenossen August Wilhelm von Schlegel. Regie führt der stellvertretende künstlerische Leiter der Festspiele, Jan Radermacher.

Weitere Informationen im Internet unter https://www.festspiele.hanau.de.

Originalmitteilung der Stadt Hanau (gekürzt)

Pressestelle der Stadt Hanau