Vier Jugendwehren feiern Jubiläum

Feuerwehr: 50 Jahre Nachwuchsgruppen in Babenhausen, Langstadt, Hergershausen und Sickenhofen

Babenhausen 30.06.2022 - 16:36 Uhr 2 Min.

Die Jugendfeuerwehren Hergershausen und Sickenhofen kooperieren auch bei Löschübungen.

Sie wurden 1971/72 gegründet und feiern nun ihr 50-jähriges Bestehen. Oder, wie im Fall des Babenhäuser Stadtteils Sickenhofen: »50 Jahre + 1«. Der Ort war zu jener Zeit noch eine eigenständige Gemeinde mit eigener Verwaltung, Bürgermeister und, natürlich, einer Feuerwehr. Einer, der die Geschichte des Brandschutzes in Sickenhofen besonders gut kennt, ist Norbert Kolb.

Er ist schon in jungen Jahren der Freiwilligen Feuerwehr beigetreten und übernahm, als er noch in der Berufsausbildung war, bereits Verantwortung im Vorstand des Feuerwehrvereins. Seit 46 Jahren gehört er dem Vereinsvorstand an, mittlerweile als Vorsitzender. Die Siebzigerjahre seien ein Jahrzehnt gewesen, in dem es einige signifikante Veränderungen und Neuerungen gegeben habe, erzählt er.

»Als die Jugendfeuerwehr gegründet wurde, stand die Gebietsreform kurz bevor. Im Zuge der Reform wurde auch Sickenhofen eingemeindet und gehört seitdem zum Stadtgebiet von Babenhausen.« Wie die Gemeinden erkannten auch einige Freiwilligen Feuerwehren einen Reformbedarf. Denn der Blick in die Zukunft offenbarte Probleme bei der Tagesbereitschaft und der Einhaltung der Hilfsfristen. Generell sank die Zahl der für eine schlagkräftige Mannschaft notwendigen aktiven Mitglieder.

Gleichzeitig war es nicht mehr so selbstverständlich wie in den vorangegangenen Generationen, dass die Jugendlichen in die Fußstapfen ihrer Eltern treten. Neben dem Engagement in den ortsüblichen Vereinen organisierten sich junge Leute zunehmend selbst. Auch das Bestreben nach mehr Eigenständigkeit in einer eigenen Gruppe innerhalb der Feuerwehr habe dem Zeitgeist entsprochen.

»Der Wunsch nach einer Jugendgruppe wurde vor allem bei den Konfirmanden laut, nachdem der damalige Ortsbrandmeister die Bedeutung einer Jugendabteilung erkannt und zur Diskussion gestellt hatte«, sagt Norbert Kolb. Den entscheidenden Anstoß habe dann Wilfried Köbler gegeben. Der Kreisbrandinspektor des einstigen Landkreises Dieburg habe jede Ortsfeuerwehr besucht und unermüdlich für die Gründung von Jugendabteilungen geworben.

»Das Ziel war, die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren zu sichern, indem man junge Leute aus den eigenen Reihen ausbildet und schon früh eine stabile Bindung an die Feuerwehr aufbaut«, ergänzt Josef Kriegisch aus Hergershausen. Er ist wie Norbert Kolb seit Jahrzehnten in der Feuerwehr engagiert. Nach vielen Jahren als aktiver Feuerwehrmann übernahm er später in der Hergershäuser Grundschule die Brandschutzerziehung.

»Unsere erste Jugendgruppe hatte sich aus einigen Fußballern formiert, die Interesse an der Feuerwehrarbeit hatten«, erzählt Kriegisch. Ab 1970 blickten sie den Aktiven über die Schulter, zwei Jahre später machte die Hergershäuser Feuerwehr die Jugendabteilung offiziell. Anfangs hatten die Jungs und Mädchen keine eigenen Gruppen- und Unterrichtsräume. Sie trafen sich in den Rathäusern, die ohnehin meist Multifunktionsgebäude waren.

Nach und nach wurden die Jugendlichen mit allem Notwendigen ausgestattet, es gab Jugendbetreuer, speziellen Unterricht, vermehrt Freizeitaktivitäten. Die Jugendfeuerwehren wurden zunehmend professionell. Babenhausens Stadtbrandinspektor Achim Frankenberger sieht in den Kinder- und Jugendabteilungen den wichtigsten Baustein im Vereinsfundament. Wer schon in jungen Jahren Strukturen und Kameradschaft der Feuerwehren kennengelernt habe, bleibe als Erwachsener oft ein verlässliches aktives Mitglied der Wehr.

Melanie Schweinfurth

Zahlen und Faken: Jugendwehren in Babenhausen In den sechs Stadtteilen von Babenhausen gibt es fünf Jugend- und drei Kinderfeuerwehren. Zuletzt waren dort 81 Jungs und Mädchen, die nach einem kindgerechten Einstieg, Unterricht, Wettkämpfen und praktischen Übungen ab 17 Jahren in die Einsatzabteilung übergehen können. Eine heute gut aufgestellte Jugendwehr sichere die Einsatzbereitschaft in zehn Jahren, sagt Achim Frankenberger. Seit der Gründung vor 50 Jahren gingen etwa in Langstadt mehr als 100 Jugendliche in die Einsatzabteilung über. schme