Viele Teilzeitbeschäftigte in der hessischen Altenpflege

Bis zu sieben von zehn Angestellten

Wiesbaden 14.12.2022 - 10:21 Uhr < 1 Min.

Eine Altenpflegerin reicht einer Seniorin ein Glas Wasser.

Bei den Pflegeberufen in Hessen sind für die ambulante Versorgung der Patienten die Beschäftigten überwiegend in Teilzeit im Einsatz. Dabei sei die höchste Teilzeitquote bei den Altenpflegehelferinnen und -helfern registriert worden, teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion in Wiesbaden mit. Der Minister berief sich bei seinen Angaben auf den hessischen Pflegemonitor mit den letzten amtlichen Zahlen von Ende 2019.

Teilzeitquote von 72 Prozent

Demnach waren 55 Prozent der ambulant arbeitenden Altenpfleger und 60 Prozent der Gesundheits- und Krankenpfleger nicht in Vollzeit beschäftigt. Bei den Altenpflegehelferinnen und -helfern habe die Teilzeitquote 72 Prozent betragen, erklärte der Minister.

Die Teilzeitquote der stationär arbeitenden Pflegekräfte in den hessischen Akutkrankenhäusern betrug den Angaben zufolge 46 Prozent und bei den Rehabilitationskliniken 53 Prozent. In den stationären Pflegeeinrichtungen habe die Teilzeitquote für die größte Berufsgruppe der Altenpfleger 44 Prozent betragen.

