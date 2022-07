Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Viele Grundschul-Eltern müssen Busticket nun selbst zahlen

Stadtparlament: Hessische Einspar-Neuregelung hat Folgen für Sickenhofen - Resolution aller Fraktionen - 15 Grundschulen im Kreis betroffen

Babenhausen 01.07.2022 - 17:05 Uhr 2 Min.

Worum geht es? In Hessen haben Grundschüler Anspruch auf Schulbeförderung beziehungsweise Kostenerstattung, wenn die Wohnung mehr als zwei Kilometer fußläufig von der Schule entfernt liegt. Viele Jahre habe der Landkreis bei den Kleinen die Transferkosten komplett übernommen, so Sickenhofens Ortsvorsteherin Bettina Mathes - doch vor Kurzem wurde das im Rahmen von Einsparungen gekippt.

Ein paar Meter machen jetzt den Unterschied: Grundschüler, deren Weg zur Schule mehr als zwei Kilometer beträgt, erhalten das kostenlose Hessenticket. Ist der Schulweg kürzer, fallen für Familien Kosten an. Im kommenden Schuljahr werden 46 Sickenhöfer ABC-Schützen eingeschult, zwei Drittel davon sollen das Busticket selbst zahlen.

Von der Neuregelung des Kreises seien 15 Grundschulen im Landkreis betroffen, so Mathes, auch viele Kinder, die vom (schullosen) Harpertshausen nach Langstadt müssen. Aber in Sickenhofen liegt der Fall anders: Denn als der Kreistag im Jahr 2000 die Zusammenlegung der Grundschulstandorte Sickenhofen und Hergershausen verfügte und die Bachwiesenschule Hergershausen als neuer Standort des Lernens entstand, da gab der Landkreis sein Wort, die Transferkosten für Sickenhofens Kinder zu übernehmen. »Nur unter dieser Prämisse hat das Stadtparlament in Babenhausen dem überhaupt zugestimmt«, erinnert sich die Ortsvorsteherin.

»Im Rahmen der Gespräche über Bauplatz, Übergangsregelungen, Umzug und Raumplanung wurde auch eine Vereinbarung zwischen den Akteuren getroffen, dass die Schulbeförderungskosten für alle Grundschüler Sickenhofens vom Kreis getragen werden«, erinnert das Stadtparlament in seiner Resolution: »Dies entsprach auch der bisherigen Praxis, nämlich dass Hergershäuser Kinder, die die Schule in Sickenhofen besuchten, sowie Sickenhöfer Kinder, die den Standort Hergershausen besuchten, die Kosten erstattet bekommen.«

Es habe gar zwei Verträge gegeben, die genau diese Vereinbarung festhielten, ergänzt Stadtverordnetenvorsteher Ingo Rohrwasser - beide sind nicht mehr auffindbar. Immerhin: Landrat Klaus-Peter Schellhaas, wenngleich damals noch nicht im Amt, erinnert sich an die Abmachung unter Vorgänger-Landrat Alfred Jakoubek.

»Die Resolution ist erst mal nur eine Willensbekundung«, meint Bettina Mathes, »aber wir bleiben dran.« Denn - wenn auch kurzen - Weg von einem Ortsteil in den anderen über den 1,2 Kilometer langen Rad- und Fußweg entlang der Landstraße zurückzulegen, halten Eltern für nicht zumutbar, ja gefährlich: Die Kleinen haben in diesem Alter noch keine Verkehrserziehung genossen. Es fehlt die Wohnbebauung, es gibt weder Schutz vor dem Wetter, noch Hilfe, wenn etwas passiert.

Das Heidelberger Verkehrsbüro »Verkehr mit Köpfchen« kam im Auftrag des Schulträgers indes schon vor über zwei Jahren zu dem Schluss, dass der Weg zumutbar sei. Mathes hält dagegen: »Es gibt noch nicht mal ein Schulwegekonzept«, so die Ortsvorsteherin, »es ist eine Frage der Sicherheit.« Und: Eine Frage des Umgangs miteinander: »Wir wollen sicherstellen, dass Politik verlässlich ist.« Sie bleibt am Ball.

Ursula Friedrich