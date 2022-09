Viele Einsätze bei Unwetter in Main-Kinzig

Starkregen: Feuerwehr pumpt 120 Keller leer

Hanau 15.09.2022 - 19:16 Uhr < 1 Min.

Nach Angaben der Leitstelle des Main-Kinzig-Kreises erfolgte die erste Unwetteralarmierung gegen 19.30 Uhr. Aufgrund der besonderen Situation und der vielen Schadensmeldungen wurden hier relativ schnell zusätzliches Personal alarmiert und innerhalb von 20 Minuten waren weitere neun Kolleginnen und Kollegen als Verstärkung vor Ort. In den folgenden zwei Stunden waren insgesamt 17 Städte und Gemeinden betroffen.

Registrierte Einsätze

Die registrierten Einsätze verteilten sich wie folgt: Biebergemünd 3 Einsätze, Bruchköbel 5, Erlensee 15, Freigericht 5, Gelnhausen 2, Gründau 5, Hammersbach 5, Hanau 5, Hasselroth 15, Langenselbold 5, Linsengericht 10, Neuberg 5, Nidderau 5, Niederdorfelden 6, Schöneck 3, Wächtersbach 3.

Laut offiziellen Angaben wurden zum Beispiel in Gründau bis zu 80 Liter pro Quadratmeter gemessen. In Wächtersbach und Nidderau waren es rund 60 Liter pro Quadratmeter, was immer noch über der durchschnittlichen Menge für einen ganzen Monat liegt. Gegen 21.30 Uhr beruhigte sich dann die Wetterlage im Main-Kinzig-Kreis, die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren dauerte aber zum Teil noch an. Auch die tatsächliche Zahl der Einsätze ist vermutlich noch höher, da die Anforderung der örtlichen Kräfte auch über die unmittelbare Ansprache oder andere direkte Wege erfolgt ist. Originalmitteilung des Main-Kinzig-Kreises (gekürzt)