Viele Arztpraxen in Hessen am Mittwoch erneut aus Protest geschlossen

Zweiter Protesttag

Frankfurt 28.11.2022 - 11:29 Uhr < 1 Min.

Blick in das Sprechzimmer einer Hausarztpraxis. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Mit dem zweiten Protesttag innerhalb weniger Wochen will die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) nach eigener Darstellung «gegen die derzeit feindliche und respektlose Politik gegenüber der ambulanten Versorgung demonstrieren». Erst am 26. Oktober hatten die Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten landesweit ihrem Unmut über die geplanten Sparmaßnahmen Luft gemacht.

Die KVH-Vorstandsvorsitzenden Frank Dastych und Eckhard Starke bezeichneten am Montag in Frankfurt den Umgang der Bundesregierung und des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) mit den niedergelassenen Ärzten als «respektlos» und «nicht akzeptabel». Die KVH fordert unter anderem einen Ausgleich der inflationsbedingten Preissteigerungen und eine vollständige Übernahme der gestiegenen Energiekosten durch die GKV. Die Ärztevereinigung riet Patienten, sich vor einem Arztbesuch am Mittwoch zu informieren.

