Viel höhere Einnahmen, viel höhere Ausgaben

Haushaltsplan: Kreistag Darmstadt-Dieburg beschließt Anpassung seines Etats für 2023 und Umlagenerhöhung

Der "Krankenhaus-Buckel" in Groß-Umstadt, links im Bild das im Bau befindliche neue Bettenhaus, rechts das bisherige. Allein für den Strom in den Kliniken in Groß-Umstadt und Jugenheim muss der Kreis dieses Jahr wohl 2000 Euro mehr ausgeben als veranschlagt - pro Tag!

Sie müssen erneut eine Steigerung der Kreis- sowie der Schulumlage verkraften und dies in ihren kommunalen Etats abbilden, was oft mit der Streichung freiwilliger Leistungen und damit spürbaren Einschnitten für ihre Einwohner einhergeht.

Ursprünglich hatte der Kreis dieses Jahr 640 Millionen Euro ausgeben wollen und 620 Millionen Euro Einnahmen erwartet. Ein Missverhältnis von laufenden Aufwendungen und Erträgen, mit dem das Regierungspräsidium Darmstadt als Landes- und Aufsichtsbehörde nicht einverstanden war und den Kreis auch deshalb seit Monaten aufs Nachjustieren drängte, weil sich seit dem Haushaltsbeschluss im Juni 2022 vor allem durch mehr Flüchtlinge, Energieverteuerung und Zinssteigerungen nochmals eine massive Kostenerhöhung abzeichnete.

Beispiele, bei denen es für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (der auch durch den Zuzug von Flüchtlingen gerade die 300.000-Einwohner-Marke überschritten hat) dieses Jahr deutlich teurer werden dürfte als noch vor acht Monaten veranschlagt, sind die höheren Energiekosten für den Betrieb seiner mehr als 80 Schulen. Auch Personalkosten und Zinsen für neue Kredite bei den überwiegend auf Pump finanzierten Neubauten und Sanierungen der Bildungsstätten fallen höher aus. Allein auf die Schulen entfallen so 10,5 Millionen Euro zusätzlich, die der Kreis dieses Jahr an seinen Eigenbetrieb Da-Di-Werk überweisen muss, der die Schulen baut und in Schuss hält.

Auch der Verbleib der Kindertagespflege in der Regie des Kreises kostet einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Die Zuständigkeit sollte per Beschluss von Juni 2022 eigentlich auf die Kommunen übertragen werden. Überdies schmerzen höhere Ausgaben für die Krankenhäuser in Jugenheim und vor allem Groß-Umstadt. Dort wird laut Energiemanagement des Da-Di-Werks in diesem Jahr der Strom 2000 Euro mehr kosten als im Vorjahr - pro Tag! Auch die Ausgaben für den öffentlichen Nahverkehr und die Umlage an den Landeswohlfahrts-Verband werden 2023 im siebenstelligen Bereich höher liegen als noch im Sommer 2022 angenommen.

Für die starken Steigerungen bei den Ausgaben um 693 Millionen Euro und bei den Einnahmen um 680 Millionen Euro sind auf der Sollseite in noch größerem Maß stark gestiegene Sozialleistungen verantwortlich - die Bürgergeld-Erhöhung und höhere Heizkosten-Erstattungen, dies alles für viele zusätzliche Menschen insbesondere aus der Ukraine. Die Kosten können durch Überweisungen etwa des Bundes nur teilweise abgefedert werden.

Deshalb erhöhten die Kreistags-Mitglieder am Montag mit den Stimmen von SPD und CDU im Zuge des Anpassungsbeschlusses auch die Kreisumlage sowie die kostendeckend festzusetzende Schulumlage. In der Summe kostet dies die 23 Städte und Gemeinden dieses Jahr 26,4 Millionen Euro zusätzlich. Ihr jeweiliger Anteil berechnet sich nach der Einwohnerzahl.

Durch die Mehrbelastung nimmt der Kreis Darmstadt-Dieburg bei den Umlagen zur Finanzierung der Kreis-Aufgaben den Spitzenplatz in Hessen ein, kann aber sein Defizit auf 13 Millionen Euro drücken und von einer Genehmigung des Etats 2023 durch das Regierungspräsidium ausgehen.

