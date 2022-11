VHS-Kurse sollen seltener ausfallen

Bildung: Kreis Darmstadt-Dieburg lässt Zusammenarbeit mit benachbarten Volkshochschulen prüfen

Darmstdt-Dieburg 10.11.2022 - 17:22 Uhr 1 Min.

Matti Merker (SPD) benannte genau dieses Ziel in seinem Redebeitrag. Als Vorbild dienen könne dabei die VHS Kassel mit ihrem Verbundsystem. Von Vize-Landrat Lutz Köhler (CDU) hatte sich Merker vorab in Kenntnis setzen lassen, dass besonders »viel Potenzial im Verbund mit der VHS Offenbach« existiere. Merker stellte heraus, dass der Antrag nicht auf einen Schwund an Kursen oder eine Zentralisierung an weniger Orten ziele: »Wir wollen das Angebot in der Fläche nicht schmälern.« Wo bisher aber zwei ähnliche Kurse in benachbarten Volkshochschulen ausgefallen seien, weil sich beispielsweise bei einer Mindestzahl von fünf Teilnehmern je nur drei Teilnehmer gemeldet hätten, könnten diese künftig auch über Kreisgrenzen hinweg gebündelt werden und die Mindestgröße eines Kurses erreicht werden.

Zugleich, so zitierte die Kreis-GroKo in einer später veröffentlichten Pressemitteilung Heidrun Koch-Vollbracht und damit die Bildungspolitische Sprecherin der CDU-Kreistags-Fraktion, könnten durch mehr Zusammenarbeit »wichtige Synergien bei der täglichen Arbeit und den Verwaltungsabläufen erzielt und noch passgenauere Angebote entwickelt werden«.

Der Prüfauftrag an den Kreisausschuss, so viel sei vorweggenommen, wurde letztlich einstimmig angenommen. Ingo Jeromin (FDP) stellte heraus, dass das lebenslange Lernen »nicht nur durch Medien erhalten wird, sondern auch dadurch, dass ich mich irgendwo hinsetze und mir was erarbeite«. Ramona Halbrock (Grüne) stellte die »hohe soziale Komponente durch die Teilnahme an VHS-Kursen« in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Deshalb sei es ihrer Fraktion »wichtig, dass die Angebote dezentral in der Fläche erhalten werden«.

Der fraktionslose Linke Werner Bischoff, der dem Prüfantrag später doch noch zustimmen sollte, wähnte die Prüfung der Zusammenarbeit zunächst als »falschen Weg«. Er befürchtete, dass das Vorgehen von SPD und CDU vor allem auf Einsparungen abziele, die am Ende zu einer Reduzierung der Kurse führten. Dem traten Merker und Sebastian Sehlbach (CDU) entschieden entgegen. Für Bischoff stand fest, dass die Volkshochschule des LaDaDi gegenüber ihrem jetzigen Angebot (in diesem Schuljahr 268 Kurse) noch »ausgebaut und gestärkt« werden müsse.

In die anstehende Prüfung soll nach Wunsch der GroKo auch der Hessische Volkshochschulverband einbezogen werden. Ein Augenmerk soll neben Kooperationen bei physischen Angeboten auch der stärkeren Zusammenarbeit im Bereich der Digitalisierung und bei Online-Kursen gelten.

