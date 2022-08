VHS geht mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit ins Herbstsemester

Bildung: Kinoabend zum Auftakt am 13. September - Vortrag von Carla Reemtsma am 29. November

Kreis Darmstadt-Dieburg 10.08.2022 - 16:54 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Vize-Landrat und Bildungsdezernent Lutz Köhler wirbt in einer Mitteilung für die Bereitschaft, sich mit den Folgen des eigenen Handelns zu beschäftigen. Das beginne schon in den eigenen vier Wänden: Ein Online-Vortrag im Herbstprogramm der VHS biete praktische Tipps, wie etwa mit Balkonkraftwerken aus Sonnenenergie Strom erzeugt werden und direkt in das eigene Haus oder die Wohnung eingespeist werden kann. "Es geht um nicht weniger als darum, Antworten auf die drängenden globalen Herausforderungen zu finden", begründet Gerd Ulrich Bauer, Programmbereichsleiter für politische Bildung bei der Volkshochschule, den Fokus.

Eine dreiteilige Vortragsreihe befasst sich mit dem Zusammenhang von Klima und Gendergerechtigkeit, mit der Vision eines klimaneutralen Lebens und Wirtschaftens oder mit nachhaltiger Ernährung als Antwort auf die Überfluss-Gesellschaft. Die durch die Fridays for Future Bewegung bekannte Aktivistin Carla Reemtsma hält am 29. November den gestreamten Vortrag "Klimaschutz für alle: Was muss jetzt passieren?".

Das Herbstsemester beginnt traditionell mit einem Kino-Abend: In diesem Jahr ist am 13. September in Kooperation mit den Kaisersaal-Lichtspielen in Münster der Dokumentarfilm "Wem gehört mein Dorf?" zu sehen. Der Dokumentarfilmer Christoph Eder begleitet Menschen in seinem Heimatort, dem Ostseebad Göhren auf Rügen. Es geht um die Fragen, wie verändern sich Gemeinschaften durch Investitionen in Gewerbe- und Baugebiete verändern und wie Bürger in einem demokratischen Gemeinwesen diesen Strukturwandel beeinflussen oder gar mitgestalten können.

Die VHS beteiligt sich auch im September an den "Interkulturellen Wochen 2022" im Landkreis. Dazu wird im VHS-Trakt des Kreishauses Dieburg vom 1. bis 22. September die Plakatausstellung "Jüdisches Leben in Deutschland" gezeigt. Ein Online-Selbstlernkurs "Grundwissen jüdisches Leben", der im Herbst erstmalig von der VHS Darmstadt-Dieburg angeboten wird, vermittelt Einblicke in jüdische Religion, Geschichte und Traditionen.

Darüber hinaus bietet das Programm auch Bewährtes aus Gesundheit, Fremdsprachen oder Beruf. Das gedruckte Programmheft kann etwa in den Kreishäusern Dieburg und Darmstadt abgeholt werden oder online heruntergeladen werden (https://vhs.ladadi.de).

caw