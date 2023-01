Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Vertrauensbeweis«

Landratswahl: Thorsten Stolz (SPD) setzt sich im Main-Kinzig-Kreis gegen Herausforderin Stenger (CDU) durch

Hanau 30.01.2023 - 18:28 Uhr 1 Min.

Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen: Thorsten Stolz (SPD) bleibt Chef im Landratsamt. Er erreichte am Sonntag 67 Prozent der Stimmen. Archivfoto: Main-Kinzig-Kreis

Am Ende eines recht kurzen Wahlabends zogen sowohl Wahlsieger Stolz, als auch seine Herausforderin Stenger eine positive Bilanz. »Ich bin nicht nur zufrieden. Es ist wirklich ein großartiges Ergebnis«, sagte der alte und neue Landrat während einer Liveschalte des Hessischen Rundfunks aus dem Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen.

Das Ergebnis sei »ein Vertrauensbeweis der Wählerinnen und Wähler« für seine inhaltliche Arbeit und nicht zuletzt auch »eine Bestätigung meiner Person«.

Stenger zeigte sich als faire Verliererin der Direktwahl und betonte, dass der Wahlkampf für sie »eine absolut positive Erfahrung« gewesen sei. Die 46-Jährige habe »an Erfahrung, an Erlebnissen unglaublich viel gewonnen« und sei ihrem Wahlkampf-Team sowie »allen Wählerinnen und Wählern, die mich unterstützt haben« zu Dank verpflichtet. Insgesamt habe die Steinheimerin »einen großen Rückhalt gespürt«.

In den Stunden zuvor sorgten zahlreiche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer dafür, dass unmittelbar nach Schließung der Wahllokale, um 18 Uhr, die ersten Zwischenstände bekanntgegeben werden konnten. Um 18.30 Uhr waren bereits über 40 Prozent der Stimmen ausgezählt. Stolz führte zu diesem Zeitpunkt mit rund 69 Prozent und wurde im Main-Kinzig-Forum mit Applaus begrüßt. Eine knappe halbe Stunde später gab sich Stenger offiziell geschlagen und gratulierte ihrem Kontrahenten zur Wiederwahl.

Einen Wermutstropfen gab es bei der Landratswahl am Ende aber für alle Beteiligten: die äußerst schwache Beteiligung. Von rund 323 .000 Wahlberechtigten aus den 29 Städten und Gemeinden im Kreisgebiet machten lediglich 26,7 Prozent überhaupt von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Bei der letzten Wahl 2017 hatte die Wahlbeteiligung noch bei 34 Prozent gelegen. Damals stellten sich insgesamt sechs Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl. Stolz setzte sich mit 58 Prozent im ersten Wahlgang vor Srita Heide (CDU) durch, die auf 21 Prozent kam. Somit konnten am Sonntag sowohl Stolz, als auch Stenger die Ergebnisse ihrer Parteien verbessern. Dass sie insgesamt aber deutlich weniger Menschen zur Beteiligung an der Wahl motivieren konnten, trübt ihre guten Ergebnisse.

Zahlen und Fakten: Wahlergebnisse im Detail Main-Kinzig-Kreis insgesamt: Stolz (SPD) 67,48 Prozent, Stenger (CDU) 32,52 Prozent; Wahlberechtigte: 322.842, Wahlbeteiligung: 26,67 Prozent (Zum Vergleich, 2017: 33,9 Prozent). Freigericht: Stolz (SPD) 65,39 Prozent, Stenger (CDU) 34,61 Prozent; Wahlberechtigte: 11.698, Wahlbeteiligung: 31,09 Prozent. Großkrotzenburg: Stolz (SPD) 67,09 Prozent, Stenger (CDU) 32,91 Prozent; Wahlberechtigte: 5796, Wahlbeteiligung: 28,19 Prozent. ()