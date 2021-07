Versorgung mit Blutkonserven knapp - Aufruf zum Spenden

Steigender Blut-Bedarf in Kliniken und die bevorstehenden heißen Sommermonate stellen die Blutspende vor große Herausforderungen.

An jedem Werktag müssten in Deutschland mindestens 15 000 Blutspenden eingehen, um schwerkranke Patienten in Kliniken lückenlos versorgen zu können. »Ich bitte alle, die können und dürfen, Blut zu spenden und dazu beizutragen, dass die Versorgung mit Blutkonserven weiterhin gewährleistet ist«, erklärte Minister Kai Klose (Grüne). Er unterstrich zudem die Forderung, dass die Einschränkungen für homo- und bisexuelle Männer beendet werden sollten. Diese dürfen momentan nur Blut spenden, wenn sie seit mindestens zwölf Monaten keinen Sex mit einem Mann hatten.

