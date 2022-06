»Verlagerung auf die ›Ebene plus eins‹«

Jürgen Follmann: Der Mobilitätsexperte über die Möglichkeit einer urbanen Seilbahn zwischen Groß-Zimmern und Darmstadt - Veranstaltung am Dienstag

Groß-Zimmern 10.06.2022 - 13:19 Uhr 3 Min.

Als besonders gelungen gilt die urbane Seilbahn mit Mobilitätsstation in Portland (USA).

Herr Professor Follmann, im Zusammenhang mit dem Neu- oder Ausbau von Straßen - zuletzt bei den Ausbauplänen für die B45 zwischen Groß-Umstadt und Dieburg - äußern Kritiker häufig den Satz »Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten«. Was ist damit gemeint?

Follmann: Den Spruch kenne ich noch aus meiner Studentenzeit. Damit meint man, dass mit jeder neu gebauten Straße weiterer Verkehr angezogen wird. Mobilität bedeutet Bewegung, in welcher Form auch immer. Unser Verhalten wird beeinflusst von den Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Auch die Art, wie wir uns fortbewegen, ist stark abhängig vom Angebot. Kurz gesagt: Ist eine Straße da, wird sie auch genutzt.

Das müsste doch auch für andere Mobilitätsangebote gelten...

Richtig. Das gilt ebenso für den Öffentlichen Nahverkehr und für das Fahrrad. Beide können durch entsprechende Angebote besser nutzbar gemacht werden. Zu jeder Straße brauchte es einen Fahrradweg sowie mehr und bessere Mobilitätsstationen. Sichere und stabile Abstellmöglichkeiten zum Beispiel.

Aus Ihnen spricht ein aktiver Radfahrer?

Stimmt. Ich bin häufig mit dem Rad unterwegs. Übrigens finde ich, dass auch Entscheidende sich nicht nur mit dem Auto fortbewegen sollten. Sie sind, wie die meisten von uns, mit dem Auto sozialisiert worden. Das Auto ist für viele die selbstverständliche Fortbewegungsart. Aber es ist wichtig, auch einmal die Perspektive zu ändern, Fahrrad, Bus und Bahn zu nutzen, um die vielen Alltagshindernisse zu erkennen und um zu verstehen, wo die Probleme sind. Eigene Betroffenheit schafft Verständnis und Akzeptanz.

Welche Rolle spielt neben der Infrastruktur mit vielfältigen Angeboten der Preis? Bus und Bahn werden von vielen Menschen als zu teuer empfunden.

Der ÖPNV muss tatsächlich billiger werden. Das 9-Euro-Ticket zeigt, dass Menschen Bus und Bahn nutzen, wenn der Preis günstig und das Verfahren einfach ist. Nicht nur der niedrige Preis macht das Ticket attraktiv, sondern auch die Tatsache, dass man nur einmal ein Ticket kaufen muss, das dann für alle Fahrten innerhalb eines Monats gültig ist. Die Zukunft des Nahverkehrs muss sozial gerecht und einfach sein. Infrastrukturausbau und günstige Preise müssen parallel angegangen werden.

Würde ein solches Ticket auch für die Seilbahn gelten, die zwischen Groß-Zimmern und Darmstadt im Gespräch ist?

Natürlich. Die Seilbahn wäre eine Ergänzung der bestehenden Mobilitätsangebote und wäre mit der gleichen Fahrkarte nutzbar.

Wie können wir uns eine Seilbahn vorstellen?

Im Prinzip wie eine Seilbahn, die viele aus ihrem Urlaub in den Bergen kennen. Man steigt am Abfahrtsort in eine Kabine ein und am Zielort wieder aus. Dazwischen schwebt man eine Ebene über dem Erdboden mit einer Geschwindigkeit von etwa 25 bis 30 km/h. Die Verlagerung auf die »Ebene plus eins« ist das Besondere an einer urbanen Seilbahn, mit der pro Stunde und Richtung bis zu 5000 Menschen transportiert werden können. Eine Fahrgastzahl, die übliche Linienbusse nicht aufnehmen könnten.

Wo würde die Seilbahn beginnen und enden?

Sie würde in Groß-Zimmern auf dem Marktkauf-Gelände beginnen, an Roßdorf vorbeiführen und in Darmstadt auf der TU-Lichtwiese enden. Bei diesem Streckenverlauf würde vermieden, dass die Seilbahn über Wohngebieten schwebt. An der Lichtwiese hätten Fahrgäste direkten Anschluss an die Straßenbahn.

Wie kam es zu der Überlegung, eine urbane Seilbahn zu errichten? Gibt es da Vorbilder?

Die Idee haben Studierende meines Fachbereichs entwickelt, ausgehend von der Frage, wie man den Verkehr, der aus dem östlichen Landkreis nach Darmstadt will, aufnehmen kann. Klimaschonende Fortbewegung, vergleichsweise schnelle Realisierbarkeit und geringer Flächenverbrauch spielten dabei eine Rolle. Neben dem Ausland ist die Stadt Koblenz ein Beispiel, die zur Bundesgartenschau 2011 eine Seilbahn errichtet hat. Fünf Jahre nach der Schau sollte die Seilbahn zurückgebaut werden. Doch die Koblenzer lieben ihre Bahn, die noch immer im Einsatz ist.

Wo Neues entsteht, gibt es meist nicht nur Befürworter. Wie kann man auch bei den Menschen hier Akzeptanz schaffen?

Mit meinen Studentinnen und Studenten bin ich oft bei den Menschen vor Ort, wo wir versuchen, Ideen und Projekte begreifbar und erlebbar zu machen. Es ist wichtig, ins Gespräch zu kommen, die Vorteile herauszuarbeiten. In Groß-Zimmern könnte beispielsweise das Marktkauf-Gelände im Zusammenhang mit einer Seilbahn ganz neu entwickelt und attraktiv gestaltet werden.

Melanie Schweinfurth

Zur Person: Jürgen Follmann Jürgen Follmann, Jahrgang 1959, studierte Bauingenieurswesen und ist seit 2001 Professor an der Hochschule Darmstadt, leitet dort seit 2017 den Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwesen als Dekan. Er engagiert sich für den Einsatz von urbanen Seilbahnen als Ergänzung für den ÖPNV. Als Impulsgeber und Experte für neue Mobilitätsformen und Verkehrskonzepte hat er an vielen Verkehrsprojekten mitgewirkt. schme