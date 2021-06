Verkehrsbehinderungen in Südhessen wegen starker Regenfälle

Vorsicht in Südhessen!

In Groß-Rohrheim (Kreis Bergstraße) wurde eine Bahnunterführung überschwemmt. Das Wasser stand nach Darstellung der Polizei in Darmstadt dort zeitweise bis zu 30 Zentimeter hoch auf der Straße. Verletzte gab es nicht. Stärker fielen die aus Südwesten nach Hessen ziehenden Regenfälle laut DWD hingegen in Rheinland-Pfalz aus.

In Speyer etwa fielen pro Stunde bis zu 25 Liter Regen. In Bad Dürkheim sowie auf der Bundesstraße 37 kam es zu Verkehrsbehinderungen, weil zahlreiche Straße wegen des ablaufenden Wassers gesperrt waren, wie die örtliche Polizei mitteilte. Auch für den Freitag erwartete der DWD noch weitere Regenfälle. »Die Tendenz geht aber zurück«, sagte der Meteorologe.

