Vater von Hanau-Attentäter erneut vor Gericht

Wegen Beleidigung

Hanau 04.09.2022 - 20:05 Uhr < 1 Min.

Der Mann ist der Vater des 43-jährigen Deutschen, der am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet hatte. Der Attentäter tötete anschließend seine Mutter und sich selbst.

Der Vater soll unter anderem in einer Strafanzeige Menschen, die an einer Demonstration in der Nähe seines Wohnhauses teilgenommen hatten, als «wilde Fremde» bezeichnet haben. Zudem hatte ihm die Staatsanwaltschaft in dem Verfahren vor dem Amtsgericht vorgeworfen, ein Spezialeinsatzkommando aus Frankfurt, das in der Tatnacht in seinem Haus eingesetzt war, als «Terrorkommando» beziehungsweise «Terroreinheit» bezeichnet zu haben. Außerdem soll er den Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) unter anderem der «Wählertäuschung» bezichtigt haben. Angeklagt war er deshalb wegen Beleidigung in drei Fällen.

Während der Verhandlung soll nach Angaben einer Gerichtssprecherin auch das Gutachten eines Psychiaters verlesen werden, der dem Prozess vor dem Amtsgericht Hanau bereits beiwohnte. Dieser hatte dem Vater unter anderem eine «wahnhafte Störung» und ein rechtsextremes Gedankengut attestiert, zugleich aber keine Einschränkung der Einsichts- und Steuerungsfähigkeit festgestellt.

