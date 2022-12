Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Unser Leben war das Turnen«

Vereine: TV Babenhausen ehrt 93-jährige Johanna Gunz für 82 Jahre Mitgliedschaft

Babenhausen 13.12.2022 - 18:08 Uhr 1 Min.

Ute Teuchner (links) und Amelie Kley (rechts) ehren ihre Ältesten: Johanna Gumz (sitzend) ist bereits 82 Jahre Mitgliedschaft im Turnverein Babenhausen und auch Mia Wetzel (77 Jahre dabei) hat den Verein lange Jahre aktiv mitgestaltet.

Sogar ihr Start ins Leben war eng mit der Turnerei verknüpft, der sich bereits ihr Vater Hans Ohl leidenschaftlich gewidmet hatte. »Meine Mutter hat meinen Vater in der Turnhalle abgeholt«, erzählt die Seniorin. Vielleicht hatten Magdalene Ohl bereits Wehen gepiesackt, denn nachts wurde die kleine Johanna geboren.

Offiziell Mitglied im Turnverein ist Johanna seit 1940 - damals bereits zehnjährig. Vermutlich, das mutmaßt die heutige Vereinsvorsitzende Ute Teuchner, die in Johanna Gumz ihre erste Turnlehrerin hatte, hatten die Eltern ihre Tochter bereits früher im Verein angemeldet, was in der damaligen Buchführung des 1891 gegründeten Traditionsvereins allerdings nicht vermerkt wurde.

Der Krieg war auch für den Sport ein Einschnitt. 1942 wurden bereits 75 Turner für den Kriegsdienst eingezogen. Alle Pokale und der Messing-Fahnenschmuck mussten abgeliefert werden, um als Rohstoff für Munition zu dienen. Dennoch wird der Turnbetrieb aufrecht erhalten. »Die Kinder sind alle Woche gekommen«, erinnert sich Johanna Gumz, »jeder hat Holz oder Briketts mitgebracht, dass wir es warm hatten.« In der Turnhalle trug das junge Mädchen zwischenzeitlich Verantwortung: »Mit 14 Jahren habe ich die Turnstunde selbst abgehalten.« Später war sie zudem Jugendleiterin.

Ihre Berufswünsche, Kindergärtnerin oder Kinderschwester zu werden, scheiterten, »im Krieg, da ging nichts«. Johanna Gumz arbeitete in einer Schuhfabrik und später als Bedienung beim »Schweizer«, der beliebten Gaststätte neben dem Turnverein.

Als Otto Gumz in das Leben der jungen Frau trat, da fanden sich zwei Turnerseelen. Auch er war begeisterter Turner, Trainer und im Vorstand seines Vereins aktiv. Die beiden heirateten und drei Kinder, Hans, Gerd und Ute, krönten das Eheglück. Die Mutterrolle bremste die junge Babenhäuserin nicht aus, die sich sowohl als Übungsleiterin, als auch als Beisitzerin im TVB engagierte. »Ich bin viel bei der Oma gewesen«, erinnert sich die einzige Tochter Ute Kapraun.

1952 wurde eine Frauenturnerriege gegründet, die Johanna Gumz trainierte. Begeistert erinnert sie sich an die Turnfeste, die der Verein ausrichtete, erfolgreiche Wettkämpfe und gesellige Anlässe, wie Weihnachtsfeiern und Fastnachtsrummel.

»Unser Leben war das Turnen«, und damit meint Johanna Gumz eigentlich den Turnverein. Dreimal in ihrer aktiven Ära wurde die Halle in der Ziegelhüttenstraße umgebaut und renoviert. 1962 wurde Otto Gumz zum Vorsitzenden gewählt und engagierte sich über ein Jahrzehnt an der Vereinsspitze.

Johanna Gumz lebt zwischenzeitlich im Altenheim und ist auf einen Rollator angewiesen. »Ein schöner Lebensabend«, sagt sie weise - und tauscht sich gerne mit einer 97-jährigen Mitbewohnerin über ihre Leben im Turnverein aus.

Ursula Friedrich